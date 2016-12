St. Johann i. T. – Mit Hits der „Roaring Twenties“ und der „Golden Swing“-Ära ins neue Jahr: Das Salzburger Ballaststofforchester mit Sängerin Eva Hinterreithner, den „Drei Tenören“ und seinem Kapellmeister Egon Achatz hat sich der Film-, Tanz- und Unterhaltungsmusik der 1920er- und 1930er-Jahre verschrieben und lässt mit schwungvollen Rhythmen, ohrwurmverdächtigen Melodien und gewitzt-doppeldeutigen Texten die „Roaring Twenties“ und „Dirty Thirties“ aufleben.

Songs wie „Mein kleiner grüner Kaktus“, „Im Harem sitzen heulend die Eunuchen“ und „Was macht der Maier am Himalaya“ sind Fixstarter beim traditionellen Silvesterkonzert in St. Johann am kommenden Freitag (30. Dezember), das beschwingt in die Neue Welt blickt.

Das Silvesterkonzert findet im St. Johanner Kaisersaal um 19.30 Uhr statt. Karten gibt es im Vorverkauf bei allen Sparkassen oder im Internet unter www.jeunesse.at bzw. an der Abendkasse. Kartenpreise: Jugend bis 26 Jahre: VK: 10 Euro, AK: 11 Euro. Erwachsene: VK: 15 Euro, AK: 16 Euro. (TT)