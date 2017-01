Innsbruck – Ein Konzert zum Jahreswechsel, in dem es nicht nur straußelt, führt zwangsläufig in die Welt. Zumal, wenn Temperament, Tanz und Tempo angesagt sind, Veränderungen bevorstehen, Sehnsüchte aus ihrem Versteck lugen und der Blick sich vom Tellerrand hebt. Es geht aber nicht nur um das Hinaus, sondern, gerade auch derzeit, um das Herein.

Das Tiroler Symphonieorchester Innsbruck ist ein großartiges Beispiel für ein verankertes internationales Kollektiv, 22 Nationen mit 17 Sprachen sind hier im Miteinander vereint. Die Musiker kennen die Relation zwischen fremd und einheimisch sein, einheimisch werden. Unter dem Motto „Heimat ist die ganze Welt“ wurde das Jahr 2017 empfangen, in der stimmungsvollen Generalprobe am Silvestervormittag im Beisein von ehrenamtlich tätigen Menschen und Besuchern aus Wohn- und Pflegeheimen. Helmut Niesters überbrachte deren Dank und sprach davon, auch in diesen Heimen, statt sich abgeschoben zu fühlen, eine Heimat zu finden.

Smetanas „Moldau“, eine Suite von Bizet, Bernsteins Mambo, Verdis Ouvertüre zur „Sizilianischen Vesper“, Tänze, Märsche und Volksmelodien von Tschaikowsky, Chatschaturian, Strauß, Brahms, Elgar, Denza und Enescu wurden tänzerisch, mitunter ein wenig träumerisch und immer kräftig funkelnd, angelegt. In tschechischer, französischer, russischer, deutscher, ungarischer, italienischer, chinesischer, britischer, armenischer, spanischer, türkischer und rumänischer Sprache brachten Orchestermitglieder Neujahrswünsche dar – eine hübsche Idee. BM Christine Oppitz-Plörer überbrachte Wünsche, Sybille Brunner moderierte und ließ die Sonne als Jahresregenten 2017 aufgehen. „Kultur sollte eine Urheimat der Menschen sein“, zitierte sie Orchesterchef Francesco Angelico, der das Konzert mit Temperament und offener Begeisterung dirigierte, ohne die Genauigkeit zu gefährden. Für den obligaten Radetzkymarsch nach dem Donauwalzer setzte er sich mit seinem Cello vergnügt ins Orchester und spielte mit. (u.st.)