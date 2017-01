Von Stefan Musil

Wien – Auch wenn man sich im Programmheft nicht ganz entscheiden konnte, ob der 1867 in der Wiener Leopoldstadt uraufgeführte Donauwalzer heuer erst hundert oder doch schon 150 Jahre alt wird, Gustavo Dudamel hat Österreichs heimliche Hymne jetzt intus. Zumindest kann er sie im Verein mit den Wiener Philharmonikern anständig dirigieren. Die Musiker kennen die Komposition wie wohl keine andere in ihrem Repertoire und nahmen dabei Gustavo Dudamel liebevoll an der musikalischen Hand. So kann selbst mit dem gehypten Jungstar, seit 2009 Musikdirektor des Los Angeles Philharmonic Orchestra, beim TV-Megaevent nichts mehr schiefgehen. Mit seinen 35 Jahren ist Dudamel, das Aushängeschild des venezolanischen Musikprojekts „El Sistema“, außerdem der bisher jüngste Neujahrskonzert-Dirigent auf dem Podium im Goldenen Musikvereinssaal. Dementsprechend flott und geschickt war das Programm ausgewählt: eher wenige der populären Walzer und bekannten Stücke, dafür viele Polkas und Schnellpolkas, Galopp und Quadrille. Denn dass Dudamel sich auf lateinamerikanische Tanzrhythmen blendend versteht, hat er schon des Öfteren bewiesen. Im Vorfeld zum Neujahrskonzert hat er sogar angekündigt, den Walzern und Polkas etwas „Latin Fire“ und ein wenig Salsa-Feeling einzuhauchen.

Diese Übung ist ihm gelungen. So flott und rasant, so robust wie temperamentvoll hat noch kaum ein Neujahrskonzert das neue Jahr begrüßt. Subtiler und wienerischer, idiomatisch richtiger freilich schon. Denn die Zwischentöne, die feinen Details oder die beim Walzerspielen so essenziellen Temporückungen sind Dudamels Sache eher nicht.

Dafür weiß er ordentlich auf die Tube zu drücken, etwa in der Polka schnell „Winterlust“ von Josef Strauß. Rasant und am Ende ordentlich knallig wird es, wenn mit „Pique Dame“ eine der grandiosen Ouvertüren von Franz von Suppé Stimmung macht. Ähnlich das Bild auch im Finale der „Rotunde-Quadrille“ von Johann Strauß Sohn. Die Philharmoniker ziehen da gewohnt souverän und willig mit, liefern die wienerisch getönte Klanglaune nach, auch wenn man nicht nur einmal an den amerikanischen Marschmusik-King John Philip Sousa denken muss.

Dagegen hätten Émile Waldteufels „Les Patineurs“ („Die Schlittschuhläufer“) ihre Walzerkurven durchaus zierlicher ins Eis kratzen können, hätte man Carl Michael Ziehrers Walzer „Hereinspaziert“ gerne einen etwas leichtfüßigeren Auftritt vergönnt, während die interessante Begegnung mit dem sehr originellen Strauß-Sohn-Walzer „Die Extravaganten“ vor allem wegen des fetzig hingeknallten Finales in Erinnerung blieb. Mit dem „Indianer-Galopp“, der „Fledermaus“-Melodien verwertenden „Tik-Tak“-Polka und der letzten offiziellen Nummer, der Schnellpolka „Mit Vergnügen“ von Eduard Strauss, versöhnten sich letztlich Dudamels Temperament mit dem Wiener Schmäh des Orchesters zum vom Publikum laut akklamierten Gute-Laune-Spiel.