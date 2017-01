Von Ursula Strohal

Innsbruck – Zwei Erlebnisse haben vor mehr als 40 Jahren einen jungen Lehrer für Latein und Griechisch in seiner Heimatstadt Gent elektrisiert: René Jacobs hörte Alfred Deller, den britischen Urvater heutiger Countertenöre, und Paul Esswood mit den Alt-Arien in Harnoncourts erster Matthäus-Passion. Jacobs entwickelte eine glänzende Stimme, charakteristisch, farbenreich, mit strahlender Höhe und klangvoller Tiefe, unverwechselbar, und wurde vor allem ein singulärer Gestalter. Sein Klang trug noch Dellers Echo in sich, aber von den folgenden britischen Countertenören, die bis heute hauptsächlich auf Makellosigkeit in Stil und Klang Wert legen, unterschied er sich: durch das „passionierte“ Singen, wie es in Italien und durchaus auch im alten England gefiel, durch Sinnlichkeit, das Spiel mit Kontrasten, durch inhaltliche Ausrichtung, Textnähe und entsprechende musikalische Rhetorik.

Jacobs arbeitete von Beginn an wissenschaftlich und in der Praxis entsprechend fundiert, sein philologisches Studium war hilfreich. Dass er, Partituren einrichtend und dirigierend, immer freier wurde (Vorwurf der Fundamentalisten), gründet in seinem Wissen, in der Unmöglichkeit, Authentizität herzustellen, und in seinem Bemühen, das Repertoire – ob bekannt oder vergessen – seriös, aber in sinnlicher Lebendigkeit aufzubereiten. Jacobs prägt ein elanvolles, expressives Förder­n von Inhalten und Ausdrucksmöglichkeiten.

René Jacobs machte als Countertenor eine glanzvolle Karriere, er gründete das Ensemble Concerto Vocale Gent und nahm – als Sänger – weit über fünfzig Platten auf, für die er so begehrte Preise erhielt wie mehrfach den Grand Prix du Disque, den Deutschen Schallplattenpreis, Diapason d’Or, Edison Reward usw. In den 1980er-Jahren, als er noch sang, aber in Innsbruck bereits erste Opern dirigierte, sprach Jacobs von Bellini und Rossini (den er als Dirigent 2009 in Wien mit der Aufführung von „Tancredi“ erreicht hat), eine lebenslange Liebe gehört Franz Schubert. Nach Innsbruck wurde der junge Countertenor zunächst als Dozent der Internationalen Sommerakademie geholt. 2001, als er Leiter der Festwochen der Alten Musik und als Sänger eigentlich nicht mehr aktiv war, gab er in der Hofkirche ein letztes Konzert, sang Werke von Monteverdi, Sances, Schütz und Scheidt.

Zu Jacobs 70. Geburtstag hat das Label Accent nun in die Schatzkiste gegriffen und soeben die CD-Box „René Jacobs The Countertenor“ veröffentlicht. Auf fünf Platten sind hier Aufnahmen der Jahre 1978 bis 1982 versammelt. Jacobs am stimmlichen Zenit in seinen Dreißigern, ein Orpheus wie der unvergleichliche Henry Purcell, dessen Musik er hinreißend empfindsam singt, durchpulst von der rhythmischen Konstante Wieland Kuijkens (auf einer Tiroler Gambe) und Konrad Junghändels (Theorbe). Weiter geht es mit deutschem Barock, Buxtehude, Telemann und Johann Christoph Bach, wohlbekannt in Innsbruck waren und sind der Kuijken Consort und das Ensemble Parnassus.

Eine Rarität ist Platte drei mit italienischsprachigen Arien, Arietten, Cavatinen und Liedern von Rossini („Di tanti palpiti“), Donizetti, Bellini, Schubert und Beethoven. Jacobs zeigt auch hier seinen souveränen emotionalen und stilistischen Umgang mit musikalischer Erfindungskraft, nicht zuletzt in der Improvisation und Dosierung der Verzierungen. Am Hammerklavier ist Jos van Immerseel, bereits zur Langsamkeit neigend. Die beiden letzten CDs gehören Sigiswald Kuij­kens Einspielung von Glucks Oper „Orfeo ed Euridice“ mit Jacobs (Orfeo), Marjanne Kweksilber (Euridice), Magdalena Falewicz (Amor), La Petite Bande und dem Collegium Vocale Gent, einstudiert von Philippe Herreweghe! Die Aufnahme ist auch interessant, weil mit Glucks „Orfeo“ eine der wenigen Opern vorliegt, die Jacobs sowohl gesungen als auch später selbst produziert hat.

CD-TIPP René Jacobs The Countertenor. The Accent Recording­s 1978–1982 (Vertrieb Note 1).