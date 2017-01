Erl – Die Stoakogler wussten bereits 1992 von der Qualität der Steirer und ließen es mit ihrem Hit „Steirermen san ver­y good“ alle wissen. Nicht nur für das Hollywood der knappen Worte und kurzen Sätzchen empfiehlt sich der 2014 von der Kleinen Zeitung zum Steirer des Jahrzehnts gekürte Dirigent und Chansonnier Patrick Hahn. Das 1995 in Graz geborene und als Komponist und Pianist international ausgezeichnete Musiktalent ist für komplexe Sätze musikalischer Natur gut, wie sein Oratorium „Sodom und Gomorra“ beweist. Als Zungenakrobat der Marke Georg Kreisler feiert Hahn umjubelte Auftritte. Am Mittwochabend war Patrick Hahn zu Gast in Erl mit Felix Mendelssohn Bartholdys monumentaler Symphonie Nr. 2 B-Dur „Lobgesang“ op. 52 Sinfoniekantate für Soli, Chor und Orchester. Teil zwei des Abends war mit Georg Kreisler jenem Mann gewidmet, dessen Chansons in den 60er-Jahren in der Kategorie geschmacklos und unmoralisch verortet mit Aufführungsverbot belegt wurden.

Programmatisch nicht unter einen Hut zu bringen, war es ein Abend der krassen Gegensätze und das Konzept dahinter musste man in der Absicht vermuten, dass da einer unbedingt zeigen wollte, was er alles kann. Patrick Hahn als Dirigent zu beobachten, bereitet Freude, zeigt er doch Leidenschaft und Euphorie ausgelegt auf größtmögliche, der Erhabenheit des Werkes gerecht werdenden Präzisio­n. In den ersten drei instrumental-sinfonischen Sätzen zeigte sich Hahn als einfühlsamer Orchesterleiter, der ideal die Mischung aus festlichem Lobgesang und sensibler Klangsinnlichkeit herausarbeitete. Den Sinn des religiösen Lobgesangs hörte man vom Orchester und der Chorakademie der Tiroler Festspiele bis hin zum fulminanten Schlusschor wunderbar entwickelt. Mit Johannes Chum war der Part des Tenorsolisten ideal besetzt.

Ausgewogen in allen Lagen, textdeutlich, strahlend und warm das Timbre, wurde er den Ansprüchen von Demut gerecht. Mehr dramatische Oper hörte man aus den Stimmen der Sopranistinnen Paola Leggeri und Maria Rosaria Lopalco. Den Ton zu sehr in den Kopf gelegt, wollte auch das berühmte Duett „Alles, was Odem hat, lobe den Herrn“ nicht wie aus einer Kehle klingen. Teil zwei, Hahn, ein Klon von Georg Kreisler, vergiftet Tauben, übt sich als Musikkritiker, schmeißt sich in den Opernboogie etc., stimmlich wie instrumental virtuos. Das Publikum hat es gefreut, aber die Stimmung aus Teil eins war dahin. (hau)