Von Hubert Trenkwalder

Niederndorf – Der Begriff „Musikschaffender“ passt wohl am besten zu Hubert Zangerl. Er ist Komponist, Produzent, Buchautor und Musik­pädagoge. Seine Musiklaufbahn begann im Alter von fünf Jahren, als eine Kindertrommel unter dem Weihnachtsbaum lag. Nach einer Ausbildung zum Tischler und einigen Umwegen studierte er am Mozarteum Salzburg bei Peter Sadlo Schlagwerk.

Seit seinem 19. Lebensjahr schreibt der sympathische Tiroler für andere Künstler und ist damit sehr erfolgreich. Seine Kompositionen hört man fast täglich im Radio, sein Gesicht kennt man allerdings kaum. Doch gerade diese Anonymität war es, die Hubert so schätzte, um ungestört seine Lieder zu schreiben.

Als er 2012 die Demoversion von „Was wird sein“ fertig hatte und sich kein Interpret finden konnte, beschloss er kurzerhand, den Song selbst zu produzieren.

Insgesamt fünf Jahre arbeitete „Hu“, wie er sich als Künstler nennt, an seinen Liedern, bis er vor Kurzem das Album „So soll es sein“ veröffentlichte. So lange Produktionszeiten sind heutzutage sehr selten geworden. „Ein fast unleistbarer Luxus in einer so schnellen Zeit. Aber die Lieder brauchten die Zeit zum Reifen wie ein guter Wein im Barrique­fass“, meint Hu ganz selbstverständlich.

Und wirklich, man spürt diesen besonderen Charme, die persönliche Note in seinen Liedern. Genau das macht den Charme der Songs aus. Und nun gibt es eben 12 gelungene Songs, die zu einem Album verschmolzen sind.

Die Arrangements der Lieder sind geradlinig und transparent. Hu setzt auf Live-Instrumente und verzichtet fast gänzlich auf elektronische Spielereien. Alles hat den Platz, den es braucht. Nicht mehr und nicht weniger. Die Texte erzählen Geschichten aus dem Leben, mal melancholisch und dann wieder voller Lebenslust.

Weniger ist mehr, eine fast schon ausgestorbene Tugend. „Musik ist der Versuch, das Leben in seiner Ganzheit zu begreifen“, merkt Hu noch an. Er kann seine philosophische Ader nicht ganz verbergen. Hubert Zangerl startet mit Barbara Dorfer nächsten Sonntag in der TT-Hitparade.