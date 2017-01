Innsbruck – Elektro-Troubadour Jack Garratt ist im vergangenen Jahr nicht in dem Maße durchgestartet, wie er sich das als Erstplatzierter der BBC-Prognose „Sound of 2016“ erhoffen durfte. Sein Debüt „Phase“ fiel bei der Kritik größtenteils durch, immerhin ist sich eine Top-drei-Platzierung in Großbritannien ausgegangen. „­Obama mochte das Album“ ist unter seinem Bild auf der Website der „BBC Sound of“-Liste zu lesen. Dass Obama auch seine Nachfolgerin Ray Blk mögen wird, davon darf ausgegangen werden. Die 23-Jährige, die mit bürgerlichem Namen Rita Ekwere heißt, mischt Hip-Hop und Soul auf umwerfende und selbstbewusste Weise. Geboren in Nigeria und aufgewachsen im Südlondoner Stadtteil Lewisham habe sie früh eine dicke Haut entwickelt. Der Südosten sei einer der härtesten Plätze, sagte die Sängerin im BBC-Gespräch. Mit ihrer Single „My Hood“ hat sie ihrem Viertel ein bittersüßes Denkmal gesetzt. Ein düsteres Por­trät des täglichen Kampfes mit einer positiven Botschaft: „Auf diesen Straßen wachsen Blumen durch den Beton.“ Mit ihrer Musik will die Künstlerin auch Haltung transportieren. Dazu gehört, dass sie als bislang erste Gewinnerin der BBC-Bestenliste keinen Plattenvertrag hat – Ray Blk hat ihr eigenes Label. „Die Zeiten ändern sich“, wird Ekwere zitiert. Die 23-Jährige will auch ein Zeichen gegen männliche Dominanz und für mehr Selbstbestimmung der Frauen setzen. Ein Auftritt bei Jools Holland im vergangenen Jahr hatte ihr den Beinamen „Lauryn Hill of the UK“ eingebracht.

Blues- und Soulsänger „Rag ’n’ Bone Man“ landete auf Platz zwei der BBC-Bestenliste, für die heuer 170 Musikexperten befragt wurden. Popsängerin Raye wurde auf Platz drei gewählt, gefolgt von der erst 19-jährigen britischen R’n’B-Hoffnung Jorja Smith.

In der Vergangenheit haben die Musikexperten wiederholt gutes Gespür bewiesen. Mit Sam Smith (2014) und Adele (2008) wurden jeweils verkaufsträchtige Künstler an die Spitze gewählt. Gewinner wie Soulsänger Michael Kiwanuka (2012) blieben zwar hinter den Verkaufserwartungen zurück, überzeugten aber die Kritik. Mit Ray Blk wurde 2017 eine Künstlerin gewählt, die sich beides verdient hätte. (TT)