Innsbruck – Im Jahre 2008, terminlich bestens abgestimmt auf den 10. Todestag von Österreichs bislang größtem Popstar, lief Thomas Roths Biopic „Falco – Verdammt, wir leben noch“ in den Kinos an. Es wurde zu der Zeit neben allerlei Falco-Tributes auch so manches für passionierte Popstar-Exegeten geboten, etwa ein Symposium über „Falco’s many languages“ an der Wiener Schule für Dichtung, an der Falco alias Hans Hölzel dereinst einen Kurs geleitet hatte.

2017 steht nun ein runder Geburtstag an, den der am 6. Februar 1998 in der Dominikanischen Republik tödlich verunglückte Hölzel nicht mehr erlebt. Aber er gibt Anlass zu neuen Falco-Feierlichkeiten. Am 19. Februar 2017 hätte der gebürtige Wiener, dessen Eroberung der US-Charts mit „Rock Me Amadeus“ 1986 in die Annalen der heimischen Popgeschichte eingegangen ist, seinen 60. Geburtstag gefeiert. Doch Falco starb knapp vor seinem 41. Geburtstag.

Es gab von allzu früh verschiedenen Popstars bekanntlich gerade auch im abgelaufenen Jahr wieder häufig traurige Kunde. Die posthumen Vermarktungsmaschinerien liefen auch für einen Prince, George Michael oder David Bowie eilig an. Die von Falco ist längst gut geschmiert. Die Toten, Getrennten oder sonstwie Gedenkwürdigen auf die Musical-Bühne zu hieven, ist – siehe etwa Elvis, Queen, ABBA oder Beatles – schon lange eine beliebte Praxis. Und auch Falco war schon gut zwei Jahre nach seinem Tod Gegenstand einer solchen Unternehmung: Im September 2000 kam im Berliner Theater des Westens unter dem damaligen Intendanten und Regisseur Elmar Ottenthal – übrigens ein gebürtiger Innsbrucker – das Musical „FMA: Falco Meets Amadeus“ heraus. Und wurde zum Kassenschlager.

2017 folgt nun eine zweite Musicalisierung von Leben und Werk der so urösterreichischen und gleichzeitig international erfolgreichen Kunstfigur Falco. Am 20. Jänner hat „Falco – Das Musical“ im deutschen Kempten Premiere. Es soll laut seinen Machern eine „liebevolle Hommage an das größte Genie der deutschsprachigen Pop/Rap-Geschichte“ werden, produziert vom Passauer Produzenten Oliver Forster, Regie führt bei der zweistündigen Liveshow Peter Rein. Die Produktion geht auch auf Österreich-Tournee und gastiert 21. April im Congress Innsbruck. (TT)

Info: falcomusical.com