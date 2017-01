Innsbruck — Mit Mai 2017 ist Tirols Landeshauptstadt um ein Szenelokal ärmer. Der Weekender Club verabschiedet sich aus der Innsbrucker Clubkultur. Ausgerechnet am Freitag, den 13. verkündeten die Besitzer die Hiobsbotschaft auf Facebook. Sowohl Lärmbeschwerden, immer neue Auflagen als auch finanzielle und wirtschaftliche Schwierigkeiten hätten zu dieser Entscheidung beigetragen. Das alles raubte den Eigentümern „den Spaß an der Sache", wie es in dem ausführlichen Statement weiter heißt.

Bereits in der Vergangenheit stand die Schließung des Clubs zur Debatte. Vor zwei Jahren waren erstmals Gerüchte laut geworden. Nachdem das Echo über das drohende Aus so groß war, bekam der Club gerade noch einmal die Kurve. Der Vermieter willigte nach langem Hin und Her ein, den Vertrag in der Tschamlerstraße 3 bis 2021 zu verlängern. Die Pläne für die kommenden Jahre waren da, zur Umsetzung wird es aber nicht mehr kommen.

Noch zum zehnjährigen Jubiläum vor einem Jahr standen die Gründer Justin Barwick und Andy Franzelin der Tiroler Tageszeitung Rede und Antwort. Auf die Frage, wie wohl die Pläne für die nächsten zehn Jahre lauten, antwortete Franzelin: „Wir hoffen, dass wir in zehn Jahren noch immer so aufgeregt sein werden, wenn das Licht ausgeht und die Band anfängt zu spielen." Dieses Licht wird nun schon viel früher erloschen sein — dann aber für immer. (tst)