So klingt Berlin: Konzerthausorchester vertont Wurstbude

Das Brutzeln der Würstchen auf dem Grill, das Blubbern von Pommes in kochendem Öl und der Klang einer in ein Trinkgeld-Glas fallenden Münze: Wie es in einer Wurstbude klingt, hat nahezu jeder schon einmal erlebt. Das Konzerthausorchester Berlin hat in seinem Video “#klangberlin“ eine Institution in der deutschen Hauptstadt, die Currywurstbude, neu vertont - und ihr damit ein musikalisches Denkmal gesetzt. Das Video ist der Auftakt einer Serie. Als nächstes sollen die S-Bahn ein neues Klangkleid bekommen.