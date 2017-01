Paris – Startenor Jonas Kaufmann (47) hat in Paris nach mehrmonatiger Pause sein Comeback gewagt. Der gebürtige Münchner übernahm am gestrigen Mittwoch in der Opéra Paris die Titelrolle in Richard Wagners „Lohengrin“. Wegen hartnäckiger stimmlicher Probleme hatte der Tenor in den vergangenen Monaten mehrere Auftritte absagen müssen. Auf seinen Stimmbändern war ein Hämatom entdeckt worden, das irreversible Schäden verursachen hätte können.

Auch seine Teilnahme an der Eröffnung der Elbphilharmonie in Hamburg vor einer Woche musste annulliert werden. Neben Kaufmann traten die österreichische Sopransängerin Martina Serafin und der deutsche Bariton Wolfgang Koch auf. Die romantische Oper unter der Leitung von Philippe Jordan steht in Paris bis zum 18. Februar auf dem Programm. (APA, AFP)