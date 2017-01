Innsbruck — Vor einem Monat ließ der ORF die Bombe platzen: Der Tiroler Nathan Trent wird Österreich heuer beim Eurovision Song Contest vertreten. Doch bevor es für den Wahl-Wiener in die Ukraine nach Kiew geht, kehrt er für zwei Auftritte in seine Heimat zurück.

Bereits am übernächsten Wochenende (27./28. Jänner) zieht es den Singer-Songwriter nach Seefeld, wo er beim alljährlichen Kristallzauber neben Musikern wie Johnny Logan oder George McCrae auf der Bühne stehen wird.

Weiter geht es am 6. März in Innsbruck. Im Tiroler Landestheater findet dort am Abend zum nunmehr dritten Mal die Benefizgala „Wider die Gewalt" statt. Für einen guten Zweck wird Nathan Trent dort auftreten — und vielleicht auch schon seinen musikalischen Beitrag für den ESC präsentieren. Mit welchem Lied der Tiroler nach Kiew reist, steht nämlich noch nicht fest. (TT.com)