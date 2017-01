Innsbruck – Ihrem Motto zur Förderung der jungen Künstler sowie des jungen Publikums kam die Jeunesse Innsbruck in ihrem letzten Konzert der beiden Wiener Jungstars Emmanuel Tjeknavorian (Violine) und Maximilian Kromer (Klavier) ungeteilt nach. Die beiden preisgekrönten jungen Herren gelten zu Recht als aufgehende Sterne am Nachwuchsfirmament und wussten auch in Innsbruck mit einer erlesenen Auswahl an Sonaten für Klavier und Violine von Beethoven (G-Dur) über Faur­é (A-Dur) bis Richard Strauss (Es-Dur) zu begeistern.

Maximilian Kromer schöpfte gestalterisch die ganze Palette in dynamischer wie agogischer Akzentuierung am Flügel aus. Für den umjubelten Tjeknavorian, der seiner Stradivari wahrlich alles entlockte, wurde ob der eigenen Brillanz und genialen Spielfertigkeit aus Spielfreude bisweilen Übermut. Die größte Geste im Konzertsaal bleibt die musikalische. Für ein Berufsmusikerleben kann die professionelle Haltung, das Konzert als Verneigung der ausführenden Musiker vor dem Werk zu sehen, eine dienliche Übung sein.

Im zweiten Teil des Konzerts überraschte die eindringliche und innigliche Gestaltung der „Vier Stücke für Violine und Klavier“ von Anton Webern, gefolgt von neuerlicher expressiver Interpretation der Strauss-Sonate. In der Phrasierung einer wiegenden Mutter gleich krönte das geniale Duo den Abend mit Faurés Wiegenlied als Zugabe.

Im Vorkonzert zeigten die Schwestern Magdalena und Laura-Maria Waldauf (beide Violine) eindrucksvoll ihr Können epochen- und genre­übergreifend, von Barock (auf Originalinstrumenten) bis zur Volksmusik, und damit auch, woher sie kommen, aber auch, dass sie nicht dort stehen geblieben sind. Begleitet von Vater Martin Waldauf (Klavier und Cembalo) sowie im Duo bewiesen sie ihr tiefes Musikverständnis überzeugend im gemeinsamen Puls und anmutiger Gestaltung. (cp)