Von Hubert Trenkwalder

Ried i. Zillertal – Sein spitzbübischer Charme ist ihm in die Wiege gelegt worden. Und es ist kaum zu glauben, aber seit einem Vierteljahrhundert steht der Zillertaler Musikant und Tausendsassa Marc Pircher nun auf der Bühne. Das Jubiläum feiert er mit einem neuen Album samt zusätzlichen Leckerbissen und stellt dabei die Frage: „Warum gerade ich?“ Ja, warum denn eigentlich er?

Da wären einmal die wichtigsten Zutaten für eine langfristig erfolgreiche Karriere im Showgeschäft: handwerkliches Können, Kreativität, Fleiß und Durchhaltevermögen. Man muss Menschen mögen, keine Angst vor Scheinwerfern haben. Marc Pircher hat das alles.

Was nicht in seinen Genen steckt, hat er sich hart erarbeitet, und so unterscheidet sich der Mann mitunter von szeneüblichen Erscheinungsmerkmalen. Marc Pircher ist Entertainer, ein Allrounder, ein Unermüdlicher, der stets weiß, was er will. Authentisch vom Scheitel bis zur Sohle.

Marc Pirchers Karriere ist so bunt wie sein Leben, mit Nummer-eins-Platzierungen in den Charts, TV- und Showmoderationen, darunter auch Eurovisions-Sendungen wie der „Grand Prix der Volksmusik“, er war Protagonist einer aufsehenerregenden Kino-Dokumentation („Schlagerstar“). Dazu zahlreiche Auszeichnungen wie Gold, Platin, Amadeus-Award und andere.

Als blutjunger Livemusiker hatte er vor 25 Jahren begonnen, Szenenlegende Heinz Habe hat ihn vom Fleck weg fürs Fernsehen entdeckt und zur handgemachten Livemusik hat ihn sein Karriereweg nun nach 25 Jahren auch wieder zurückgeführt.

Seit 2009 steht er nämlich auch mit einer Live-Band auf der Bühne. Gemeinsam mit dem Klangkörper hat sich seither auch der Sound noch mehr Richtung Eigenständigkeit entwickelt. Rhythmus, Groove, lebendige Arrangements wurden zum Markenzeichen.

Marc und die Musiker, eine gut eingespielte Truppe, freundschaftlich verbunden und experimentierfreudig.

Am 19. Februar ist er Gastgeber der Musikanten-Wok-Meisterschaft auf der Igler Bobbahn – ein waghalsiges Unterfangen – und von 5. bis 11. Juni feiert er in Mayrhofen seine Jubiläumswoche „25 Jahre Marc Pircher“, mit Fanwanderung, musikalischen Überraschungen und natürlich seinen großen Hits.

Neue dürften sich im Übrigen dazugesellen. Dafür sorgt schon sein neues Album. Zu 16 Songs gibt es in der Special Edition noch fünf Neuaufnahmen im Nashville-Sound, und das tatsächlich in der Countrymetropole neu produziert, inklusive Pedal-Steel- und Fiddle-Unterstützung. „Ein Mega-Erlebnis, auch ein kleines Jubiläumsgeschenk für die Fans und mich selbst“, schwärmt Marc und stürzt sich motiviert ins 25. Karrierejahr.