München – Was im letzten Jahr vom deutschen Jung-Showmaster Florian Silbereisen, Jan Smit und Christoff, den beiden Schlagerbarden aus Holland und Belgien, gestartet wurde, hat sich zu einem der erfolgreichsten Schlager-Acts des vergangenen Jahres entwickelt.

Und diejenigen, die dachten, der im Jahr 2016 entfachte Schlagerboom sei eine Modeerscheinung, werden nun in den ersten Tagen dieses Jahres ausdrücklich gewarnt, denn: „Jetzt geht’s richtig los“, so das Motto und gleichzeitig der Name des neuen Albums von Klubbb 3. Und hier kommt die Sensation: Der neue Silberling eroberte auf Anhieb Platz 1 der offiziellen Deutschen Album- Charts. In den Deutschen Top 20 Schlager-Charts schaffte das neue Album ebenfalls Platz 1. Doch auch international ist „Jetzt geht’s richtig los“ mit vier weiteren Chart­einstiegen ein absoluter Renner: In Österreich (2), Belgien (6) und der Schweiz (3) ist das Album sogar in die jeweiligen Top 10 der Album-Charts geschossen.

Die Debüt-CD „Vorsicht unzensiert!“ war gleich zu Beginn des Jahres 2016 auf Anhieb ein Achtungserfolg und enterte die internationalen Album-Charts – in fünf Ländern gleichzeitig! Dabei hielt sich die Band acht Wochen in den deutschen Top 10 – länger als jeder andere neue Schlager-Act 2016. Mittlerweile wurde der Tonträger in Deutschland, Belgien und Österreich mit Gold veredelt.

Im Oktober 2016 moderierten die drei zum ersten Mal gemeinsam eine große Samstagabend-Show in der ARD und im ORF, nämlich „Schlagerbooom – Das Internationale Schlagerfest“. In der Dortmunder Westfalenhalle feierten Klubbb 3 zusammen mit den größten Schlager-Stars aus aller Welt, über 10.000 Live-Zuschauern und über sieben Millionen vor den Bildschirmen die TV-Schlagershow des Jahres.

Ihr neues Album schließt konzeptionell nahtlos an das erste an. Mitsingen und Mitfeiern ist dabei ausdrücklich erwünscht! Flippers-Hit-Komponist Uwe Busse und der derzeit wahrscheinlich erfolgreichste deutsche Schlager-Texter Tobias Reitz liefern dafür wieder kompromisslose Schlager.

Als erste Single erscheint „Jetzt erst recht!“ – eine motivierende Party­hymne zum Mitsingen und Mitfeiern!

Besonders stechen der Song „Das achte Wunder dieser Welt“ heraus und „Lass mich Deinen Herzschlag spür’n“. Letzterer ist als Kontrast ein hitverdächtiger Discofox, der neben dem Tanzen auch das Mitsingen nicht zu kurz kommen lässt.

Im Frühjahr 2017 geht es für Klubbb 3 mit dem neuen Album im Gepäck in der von Florian Silbereisen präsentierten Live-Show „Das große Schlagerfest“ zum ersten Mal auf große Tournee in Deutschland, Österreich und Belgien. Für Schlagerfreunde sicher die Part­y des Jahres. (hubs)