Gratkorn – In der TT-Hitparade haben sie kürzlich mit ihrem Song „Ich mach die Augen zu und träume“ vorne mitgemischt, in den Airplay-Charts ohnehin österreichweit.

Also ist es kein Wunder, dass Kristall, die steirische Schlagerformation um Frontmann Thomas Payer, fleißig an der Fertigstellung des neuen Albums arbeitet, das in diesem Jahr erscheinen soll.

Schon im März steht mit dem Fantasy-Festival in der Steiermark ein erstes Highlight an, und gemeinsame Auftritte mit Nik P. und dem Nockalm-Quintett werden für eine weitere Steigerung des Bekanntheitsgrades sorgen.

Seit Oktober mit neuem Bassisten unterwegs, sind Kristall seit Oktober vergangenen Jahres auch bei der Tiroler Agentur Schennach unter Vertrag. Infos und Termine unter www.kristall.or.at. (hubs)