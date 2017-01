Von Silvana Resch

Innsbruck – Mit dem Aus des Weekender Club Innsbruck wird sich das Angebot an Livemusi­k künftig drastisch verknappen, was die Versorgung mit Tonträgern anbelangt, kann der Musikfan indes beruhigt aufatmen. Bald schon soll es drei Plattenläden in der Stadt geben. Justin Barwick, Gründer des Weekender Club und Betreiber des Downtownsound Record­store, macht sich um die Zukunft seines Fachgeschäftes trotz wachsender Konkurrenz keine Sorgen: „Umso mehr Läden, umso mehr Menschen kaufen Platten.“ Die weltweite Entwicklung untermauer­t seine These: Immer mehr Musikliebhaber greifen zu Vinyl. Endgültige Zahlen für 2016 liegen IFPI Austria, dem Verband der österreichischen Musikwirtschaft, noch nicht vor. Gegenüber dem Vorjahr wird aber mit einer Umsatzsteigerung von circa 25 Prozent auf rund 6,5 Millionen Euro bei Vinyl-Schallplatten gerechnet. „Der Umsatz hat sich in den letzten fünf Jahren mehr als verdreifacht“, sagt Thomas Böhm von IFPI Austria. Rund 320.000 Schallplatten seien 2016 verkauft worden.

Wo vor einigen Jahren Musikläden wegen Download­angeboten und Streamingdiensten schließen mussten, öffnen sie heute an prominenter Stelle: Mit dem Downtownsound Recordstore ist Barwick vor gut zwei Monaten von der Universitätsstraße in die Maria-Theresien-Straße übersiedelt. Nicht freiwillig, „der Mietvertrag wurde nicht verlängert“, sagt der Brite. Die neue Adresse mache sich aber trotz einer höheren Miete bezahlt: Mit dem Geschäftsjahr 2016 ist er zufrieden. Spezialisiert auf Second-Hand-Ware könne er „von alten Beatles-, Stones-, Led-Zeppelin- oder Queen-Alben gar nie genug auf Lager haben“. Gefragt ist zudem seine Kompetenz in Sachen Britpop: „Auf meinen Trips nach London versuche ich allen Kundenwünschen nachzukommen.“ Mitte Februar soll schließlich eine neue „Wohlfühloase für Musikliebhaber“ öffnen, wie Robert Engelmann im Vorfeld die Werbetrommel für seinen Plattenladen Nabu Record Store in der Innstraße rührt. Neben seltenen Vinylscheiben aus aller Welt und einem Platten-Sortiment von „A wie ABBA bis Z wie Zappa“ verspricht er dort auch „Kaffee und eine gemütliche Couch“. Vorerst will er aber nur drei Tage die Woche (Do, Fr, Sa) öffnen, das Ziel sind vier Tage. Ein Jahr will der „Plattenfreak“ seinem neuen Laden geben, vom Produkt selbst ist er überzeugt: „Die Leute sehnen sich wieder nach Haptik und Qualitä­t, Schallplatten mit ihrem warmen Klang sind zeitlos.“

Im Gegensatz zu Engelmann kann Rainer Pöschl vom Musik­laden Innsbruck auf langjährige Erfahrung zurückgreifen. Im Weihnachtsgeschäft, das sich im Vergleich zum Vorjahr „verdoppelt“ habe, ist er mit dem Nachbestellen kaum noch nachgekommen. „Platten wie die Neue von den Stones musste ich über England oder die Niederlande bestellen, hierzulande gab es nichts mehr.“ Bei Pöschl, der den Musikladen in zweiter Generation führt, mache Vinyl mittlerweile die Hälfte des Umsatzes aus, in den vergangenen Jahren ging dort hauptsächlich Klassik über den Ladentisch. Ein Segment, in dem ausnahmsweise noch die CD dominiere. Ansonsten werde alles auf Platte rausgeworfen, „sogar Schlager“, sagt der Fachmann. Beim Topseller des vergangenen Jahres liegt Innsbruck übrigens im Trend: Im Musikladen landete David Bowies „Blackstar“ auf Platz eins der Verkaufscharts, gefolgt von Leonard Cohens Abschiedswerk. Platz drei konnte sich Local Hero Herbert Pixner sichern – vor den Stones.

Von Konkurrenz will man auch Musikladen nichts wissen, „im Gegenteil, wir schicken uns gegenseitig die Leute“, sagt Pöschl. Denn hier wie dort: Alles dreht sich um die Musik.