Steeg – Bereits zum fünften Mal lud der Tiroler Verleger Rudi Schedler in der vergangenen Woche zu seinem „Music Summit“, dem Branchentreffen der etwas anderen Art, ins Tiroler Lechtal.

Stand am Anfang nur eine kühne Idee, genreübergreifend junge Komponisten und Texter zusammenzubringen, hat sich dieses Kreativ-Camp mittlerweile zur richtigen Hitschmiede entwickelt.

Vor dem Summit fand wieder das obligatorische Songwritercamp statt. Insgesamt waren knapp fünfzig Songwriter und Künstler aus zehn Nationen vor Ort und arbeiteten vier Tage lang an Songs für beziehungsweise mit diversen Künstlern aus den Genres Pop, Dance sowie Schlager. Beim anschließenden Summit wurden über 20 hitverdächtige Songs präsentiert.

Auch ein Rückblick über bisherige Erfolge der im Camp entstandenen Songs sowie der anstehenden Releases wurde in Form eines Videos gezeigt – in Summe platzierten sich bisher über 80 Campsongs in verschiedensten Ländern, darunter waren Single-Veröffentlichungen über die Labels Kontor, Armada oder Universal, dazu Popsongs mit Künstlern aus den USA, Mexiko oder Deutschland, diverse Schlagerveröffentlichungen (unter anderem Vanessa Mai, Amigos) sowie vier Songs in Kinofilmen zu hören.

Abgerundet wurde die Songpräsentation von den amerikanischen Singer/Songwritern Dillon Dixon und Billy Austin, welche über die zwei bisherigen Nashville-Camps von Schedler Music berichteten – auch hier stehen spannende Veröffentlichungen an.

Am Abschlusstag konnten die Summit-Teilnehmer wieder die Skipisten – mit professionellen Skiguides natürlich – unsicher machen oder im geführten Kulturprogramm das Lechtal von einer anderen Seite kennen lernen. Freitagabend folgte dann ein Showcase-Feuerwerk mit 17 Interpreten.

Rudi Schedler meinte abschließend rundum zufrieden: „Ein ganz besonderer Dank gebührt dem gesamten Verlags­team, insbesondere den Organisatoren Fiona, Alex, Corinna, Christoph und Dominik.“ (hubs)