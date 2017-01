Von Silvana Resch

Innsbruck – Vom Berg runter und direkt rein in die Londoner U-Bahn – das Kunststück bringt Manu Delago auf seinem neuem, dritten Album „Metromonk“ zuwege: „Zebrastairs“ heißt der Track, in dem diese „Trennlinie“ überwunden wird, wie der Musiker im TT-Gespräch erklärt. Urbane, geschäftige Schritte folgen auf alpines Knirschen über Schnee und Eis, über Stock und Stein. Fieldrecordings aus Tirol und dem aktuellen Wohnort London. Delago, der als gefragter Sideman (er war u. a. zweimal mit Björk auf Tour) rund „sechs Monate im Jahr unterwegs“ ist, bezeichnet sich selbst als „Weltbürger“.

Die Berge seien ihm zuletzt aber immer wichtiger geworden. Vor mittlerweile neun Jahren hat der heute 32-Jährige seinen Wohnsitz in die britische Metropole London verlegt: „Das Hin und Her zwischen urbanem Leben und der Heimat“ spiegle sich auch auf dem Album wider, erklärt der Hangspieler, Perkussionist und Komponist. Mit dem Albumtitel „Metromonk“, zeichnet er das Bild eines Mönchs, den er einst durch das hektische Bangkok „schweben“ sah. Ein Bild, das die beiden Hälften seines neuen Albums zusammenbringe, ist es doch in eine „ruhige Hälfte, die ich mit Berg und Stille vergleiche, und eine, die mit Clubs und Beats und Stadt zu tun hat“, gegliedert.

Ganz sachte wird der Hörer im betörend schönen Album­opener „A Step“ (featuring Pete Josef) abgeholt. So gefühlvoll wurde wohl noch nie für den Sprung ins kalte Wasser geworben. Es lohnt sich, etwas zu wagen, ist Delago überzeugt: „Das habe ich bei Sprüngen in eiskalte Gebirgsseen gelernt.“ Neben einer Kollaboration mit dem französischen Jazztrompeter Erik Truffaz („Between Oil and Water) hat der Musiker auch drei Vokalnummern auf sein neues Album gepackt. Alles keine Liebeslieder, wie der Tiroler betont, das seien schließlich schon 80 Prozent aller anderen Lieder.

Man darf aber wohl auch „Metromonk“ als eine Liebeserklärung an das um die Jahrtausendwende in der Schweiz entwickelte Instrument Hang verstehen, mit dem er seit 2003 die verschiedensten Töne und Stimmungen erzeugt. Neues zu entdecken werde aber immer schwieriger, erklärt der ebenso innovative wie sensible Musiker, der für „Metromonk“ auf „viel Technologie“ zurückgegriffen hat. Ein Großteil dieser elektronischen, doch organisch klingenden Sounds und Effekte wird durch das Hang gesteuert, vieles davon funktioniere auch im Live-Einsatz.

Entstanden ist das Album vergangenen Winter in relativ kurzer Zeit. Zwischen dem 2015 erschienenen Vorgänger „Silver Kobalt“ und „Metromonk“ war Delago mit dem Cinematic Light Orchestra und Sitarspielerin Anoushka Shankar auf Tour. Für Shankars neues Album „Land of Gold“, das für einen Grammy nominiert ist, fungierte er zudem als Co-Autor.

Wichtige Inspiration für Manu Delago ist auch sein Vater Hermann Delago, der umtriebige Kapellmeister der Stadtmusiken Landeck-Perjen und Imst. Delago senior (Combo Delago) hat unlängst auch in der US-HipHop-Szene für Aufsehen gesorgt. Rapstar Meek Mill war so begeistert von dessen 1970er-Jahre Prog­rock-Band Klockwork Orange, dass er ein Sample verwendet hat. Der fertige Track hat es zwar nicht auf Meek Mills Album „DC4“ geschafft. Für Hermann Delago ist es aber doch so etwas wie eine kleine Sensation, dass „einer der führenden US-Rapper“ seine Musik gefunden hat. Trennlinien und Genregrenzen werden in dieser Familie scheinbar mühelos überwunden.