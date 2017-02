Innsbruck – Im Osten mag der feine (Pop-)Schmäh dominieren, im Westen wird dafür ordentlich gebolzt und Dampf gemacht. Mit Mother’s Cake, den White Miles und den Härtlingen von Midriff kommen gleich drei der derzeit spannendsten heimischen Rockformationen aus Tirol. Und es gibt neuen, schweißtreibenden Stoff: Das Psychedelic/Progrock-Trio Mother’s Cake hat gerade sein neues, drittes Album „No Rhyme No Reason“ veröffentlicht: Entspannter als noch auf dem Vorgänger, dem gefeierten „Love The Filth“, sei die Band dieses Mal ans Werk gegangen, berichtet Schlagzeuger Jan Haußels: „Bei den beiden Alben zuvor war die Grundidee, nie aufzuhören und immer noch mehr Ideen hinzuzufügen. Dadurch sind es recht komplexe Dinger geworden. Dieses Mal wollten wir es anders machen.“ So wurde mehr an den Songstrukturen gefeilt, die musikalische Ideenvielfalt wurde auf geschickte Weise eingedampft – ohne den eigenen Anspruch zu verraten. „Es war nicht unser Ziel, auf dem dritten Album den Pop-Hit schlechthin schreibe­n, davon sind wir eh noch Lichtjahre entfernt“, lacht Haußel­s auf die Eingängigkeit des neuen Albums angesprochen. Mit umwerfend geradlinigen Stücken wie „The Killer“, psychedelischen Ausflügen à la „H8“ oder „The Sun“, das an Led Zeppelin durch den Funk-Rock-Soul-Fleischwolf gedreht erinnert, legt das Trio eine überzeugende Platte vor, die den Hörer mit Tracks wie dem zehnminütigen „Streetja Man“ zuweilen auch fordert.

Die Texte von Sänger Yves Krismer seien dieses Mal „persönlicher“ gehalten, wobei die Band freilich weit davon entfernt ist, sich inhaltlich zu verkopfen. Darauf nehme auch der Titel „No Rhyme No Reason“ Bezug, erklärt der Drummer; Mother’s Cake würden „eher instinktiv“ an die Sache gehen. Und mit großem Ehrgeiz: 2008 gegründet, sei das Trio jederzeit bereit gewesen, alles für die Musik „stehen und liegen zu lassen“. Begeisterten Mother’s Cake zu Beginn noch bei Bandwettbewerben (2013 wurden sie mit dem „Austrian Newcomer Award 2013“ ausgezeichnet), spielen sie längst auf großen Festivalbühnen. Die Tiroler, denen der Ruf einer hervorragenden Live-Band vorauseilt, sind ein begehrter Support Act, gebucht von so unterschiedlichen Formationen wie Limp Bizkit, Anathema, Iggy Pop & The Stooges oder zuletzt Wolfmother. Im Vorprogramm treten die drei aber längst nur noch bei ausgewählten Bands auf. Mother’s Cake gehen dieser Tage auf die bereits zweite Headliner-Tour nach Australien, anschließend stehen Deutschland und im April auch Österreich-Termine auf dem Programm.

Die neue Gelassenheit hat sich das Trio hart erspielt. Mother’s Cake seien in den vergangenen Jahren „durch eine harte Schule gegangen“, freilich wurde dabei auch „viel gelernt: von der Buchhaltung bis hin zur emotionalen Ebene“, sagt der Schlagzeuger. Eine Band sei wie eine Familie, ein komplexes Beziehungsgefüge. Ans Aufhören wurde dennoch nie gedacht, wäre auch schade. „No Rhyme No Reason“ wird erstmals auch in Großbritannien veröffentlicht. Gut möglich, dass das Rocktrio dort ebenso viel Staub aufwirbelt wie anderswo. (sire)