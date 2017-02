Innsbruck – Musik und Hollywood, das geht gut zusammen, zu sehen im Film „La La Land“ oder vor Ort in Los Angeles, am Turm von Capitol Records. Die vor 75 Jahren gegründete Plattenfirma machte Broadway-Musicals auf Platte zum Verkaufs­schlager, Hollywood-Größen wie Judy Garland, Dean Martin oder auch Robert Mitchum sangen bei Capitol Records ihre Alben ein. „The Voice“ Frank Sinatra wurde dort, nachdem sein Stern im Sinken begriffen war, erst zum richtigen Superstar.

Wie felsenfest der Turm – zu seiner Inbetriebnahme 1956 das erste kreisrunde Bürogebäude der Welt – im Herzen Hollywoods verankert ist, lässt sich wohl auch daran ermessen, dass der Capitol-Turm in Katastrophenfilmen gerne zu Fall gebracht wird. Dass sich die Plattenfirma behaupten konnte und zu einem der wichtigsten Labels der Musikindustrie aufsteigen sollte, lag wohl auch an der einzigartigen Position an der Westküste. Das Herz der Musikwelt schlug rund 5000 Kilometer entfernt, in New York. Dort, in der legendären Tin Pan Alley, hatte auch der Sänger und Songwriter Johnny Mercer seine ersten Hits geschrieben. In Hollywood gründete er gemeinsam mit dem geschäftstüchtigen Plattenladen-Besitzer Glenn Wallichs und dem Filmproduzenten „Budd­y“ DeSylva die legendäre Plattenfirma. Zum 75. Jubiläum wurde nun in den Archiven gegraben, im Taschen Verlag ist ein Bildband mit Aufnahmen zahlreicher Capitol-Records-Stars erschienen. Darunter: die Beach Boys, die Beatles, The Band, Pink Floyd, Beastie Boys, Radiohead, Coldplay, Arcade Fire oder Katy Perry.

Bereits in den Anfangsjahren konnte sich Capitol Records als Künstlerlabel etablieren. Das Repertoire reichte von Unterhaltungsmusik bis zu anspruchsvolle­m Jazz – die Plattenfirma finanzierte unter anderem auch drei zukunftsweisende New Yorker Sessions von Miles Davis.

Nat King Cole, der erste Superstar des Hauses, hatte musikalisch alle Rassen- und Genregrenzen überwunden. Als sich Cole aber im feinen weißen Viertel Hancock Park eine Villa kaufte, vergifteten rassistische Nachbarn seinen Hund und brannten „Nigger“ in den Rasen ein.

Dem Label selbst machten im Zweiten Weltkrieg Versorgungsschwierigkeiten des für die Plattenproduktion benötigten Schellacks zu schaffen, Musikergewerkschaften fürchteten durch die Verbreitung von Tonträgern um die Jobs von Musikern und sagten den Plattenfirmen den Kampf an. Im kreisrunden Gebäude wurde dennoch fleißig weiterproduziert. Es galt, Musikgeschichte zu schreiben. (sire)