Innsbruck – Ein Mann weniger, ein Album mehr. Garish, vom Quintett auf ein Quartett geschrumpft, legen im 20. Jahr ihres Bestehens das mittlerweile siebente Werk „Komm schwarzer Kater“ vor. Um das Band-Jubiläum selbst wird kein großes Aufheben gemacht, man ist zu sehr mit dem Zustand der Welt befasst – und der gibt Anlass zur Sorge: „Egal ob es nun Figuren wie Trump, Erdogan oder Farage sind, es geht auf dem Album um die Wechselwirkungen zwischen den Brandstiftern und dem Publikum. Das Publikum ist ja das einzige Potenzial, das diese Leute haben.“

Doch auch wenn das globale politische Geschehen Auslöser beziehungsweise Anlass für viele Stücke gewesen sei, eine politische Platte wollten Garish nicht machen, „das ist nicht mein Ding“, sagt Thomas Jarmer, Sänger und Texter der heimischen Indie-Institution. Er wollte vielmehr „all diese Wortmeldungen so verarbeiten, dass man dem Ganzen mit der notwendigen Gelassenheit gegenüberstehen kann. Und nicht mit einer kämpferischen Attitüde begegnet, sondern auf spielerische Art.“ Weil das Politische ja bekanntlich privat ist, steht auch dieses Mal die zwischenmenschliche Komponente im Vordergrund, im Gegensatz zu den Vorgängeralben wurde sie aber „in einen viel größeren Rahmen“ eingebettet.

Dass Garish im Bundespräsidentschaftswahlkampf Position für Alexander Van der Bellen bezogen haben, sei da nur logisch. „Die Phrasen, die uns ständig um die Ohren geflogen sind, haben uns als Interessensgruppe sehr beschäftigt.“ Dabei sei es aber nicht um Parteipolitik gegangen, „sondern um die Person und die damit verbundenen alltäglichen Selbstverständlichkeiten, die man gewahrt wissen möchte“.

Im kunstfertigen Leiden haben es die Burgenländer längst zur Perfektion gebracht. Ein trostlos-resignatives Album wollten sie mit „Komm schwarzer Kater“ aber nicht abliefern. Im Gegenteil: Die Single „Unter Strom“ sei auch ein bisschen als „Atempause gedacht“. Denn auf der Platte gehe es grundsätzlich darum, einen „Schritt nach vorne zu setzen, statt mit dem Rücken zur Wand zu stehen“. Jarmer ist überzeugt: „Man kann sich einmischen.“

Auch musikalisch hat die Band einen Schritt nach vorne gesetzt, der rauere Indie-Sound der beiden Vorgänger „Wenn dir das meine Liebe nicht beweist“ (2010) und „Trumpf“ (2014) ist einem ausproduzierten, facettenreichen Klang gewichen. Pianoklänge eröffnen Stücke wie „Unter Strom“ oder das rhythmisch beschwingte „Komm schwarzer Kater“. Und stand hinter dem Weiterbestehen von Garish bei der Produktion von „Trumpf“ noch ein Fragezeichen, so erweist sich der mehrstimmige Chor dieses Mal als perfekt aufeinander abgestimmt. Dass jedes Bandmitglied seine eigenen Projekte verfolgt, sei eine „große Antriebsfeder“, so gebe es die nötigen Freiräume. „Das ist zwar anstrengend, weil jeder eine eigene Version der Wahrheit mitbringt, so wird es aber auch nie fad.“ Mittlerweile wisse man sich zu ergänzen, „wir können auf die eigene Intuition und die des anderen vertrauen“. Der Klang der Platte ist von der Reduktion von fünf auf vier geprägt: Gitarrist Christoph Jarmer alias Esteban’s ist 2015 ausgeschieden. Neu ist auch das Studio, statt wieder in der Cselley Mühle in Oslip aufzunehmen, sind Garish zu Stefan Deisenberger nach Wien gegangen. „Es ging darum, einen neuen Zugang zu finden, dann ging es richtig gut weiter“, erzählt Jarmer.

Mit „Komm schwarzer Kater“ gehen Garish im März auf Österreich-Tour. Am 10. März spielen sie im Weekender Club Innsbruck. (sire)