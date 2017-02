Von Silvana Resch

Innsbruck – Das eigene Ich, seine Seele, hat Sampha Sisay als Dreijähriger am Klavier entdeckt, davon erzählt er in der Ballade „(No One Knows Me) Like The Piano“ – ein Klagelied für die 2015 verstorbene Mutter. Geboren als jüngstes und fünftes Kind einer von Sierra Leone nach London ausgewanderten Familie hat der Sänger, Komponist und Produzent nach seinen beiden EPs „Sundanza“ (2010) und „Dual“ (2013) nun das lang erwartete Neo-Soul-Debüt „Process“ vorgelegt. Der künstlerische Reifeprozess bis zum eigenen Album hat eine Weile gedauert, Sampha war in den vergangenen Jahren mit dem Platz in der zweiten Reihe zufrieden – hinter Superstars wie Kanye West, Beyoncé oder Drake. Vergangenes Jahr war der Endzwanziger auch an einigen der spannendsten Produktionen 2016 beteiligt: etwa Solanges „A Seat at the Table“ oder Frank Oceans „Blonde“.

In seiner Heimat Großbritannien hatte der Musiker zuvor bereits mit Kollegen wie dem Dubstep-Act SBTRKT oder FKA Twigs gearbeitet. Er ist der Mann, auf den sich, kurz gesagt, alle einigen können. Auch die britische Musikpresse, die im Debütalbum „Process“ – erschienen beim gefeierten Label Young Turks (The XX) – einen sicheren Anwärter auf den Mercury-Preis sieht.

In der Verletzlichkeit, die Sampha auf „Process“ mit brüchiger, doch warmer Stimme nach außen trägt, liegt eine tröstliche Ruhe. Eine Ruhe, die all das raffiniert platzierte aufgeregte elektronische Vibrieren, Pulsieren und Gezupfe beinahe vergessen macht. Innovative Tracks wie „Kora Sings“ mit afrikanischer Harfe und aus Sierra Leone importierten Polyrhythmen bilden da vielleicht die Ausnahme.

Es sind Stimme und Piano, die den Hörer mit auf eine emotionale Achterbahn nehmen: Vom Tod und der eigenen Sterblichkeit, die im Opener „Plastic 100°“ verhandelt wird, über schmachtende, gegen die Resignation ankämpfende Liebeslieder („Incomplete Kisses“) zu allgemein desolaten Beziehungsgefügen. Ein beunruhigender Albtraum auch „Blood On Me“, der clubtauglichste Track des Albums. Mit „Process“ ist Sampha ein Elec­tronic-Soul-Werk von verstörender Schönheit gelungen. Höchste Zeit für einen Platz in der ersten Reihe.