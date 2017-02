Lienz – Vor fünf Jahren wurde die Bläserphilharmonie Osttirol gegründet. Sie ist aus früheren Musikschul- oder Jugendblasorchestern hervorgegangen und hat deshalb auch viele junge Musikantinnen und Musikanten. „Der größte Teil ist zwischen 15 und 30 Jahren alt“, sagt Orchestermanager Thomas Leiter. Und noch etwas zeichnet den Klangkörper aus: Mehr als die Hälfte der etwa 75 Mitglieder wohnt nicht mehr in Osttirol. „Bei uns spielen viele Studenten mit, auch Musikschullehrer und sogar Profimusiker“, sagt Leiter. Ein Großteil der „Auswärtigen“ lebt in Innsbruck, andere wieder in Graz oder Wien. Daran passt sich die Arbeit des Orchesters an. „Wir haben pro Jahr zwei Projekte, und die legen wir so, dass davor Ferien sind, damit alle Zeit für die Proben haben.“ Folgerichtig ist die nächste Aufführung, ein Galakonzert unter der Leitung von Dirigent Lukas Hofmann in der RGO-Arena, am 4. März. Die Semesterferien im Februar werden intensiv für Proben genutzt.

Was das Orchester von herkömmlichen Musikkapellen unterscheidet, ist auch die Zahl an seltenen Instrumenten. Die Literatur, die für symphonische Blasorchester geschrieben wurde, erfordert Harfe, Kontrabass-Klarinette oder Kontra-Fagott. Auch verschiedene Pauken und ein Marimbaphon kommen zum Einsatz. Karteninfos zum Galakonzert am 4. März sind unter www.blaeserphilharmonie-osttirol.at zu finden. (co)