Innsbruck – Gleich in den ersten Takten von „Underwater Painter“ markierten die vier die Klanglandschaft für das gesamte Konzert: Die Moulettes, 2002 im englischen Glastonbur­y gegründete Art-Rockband, tauchten mit einer elaborierten Batterie an elektrischen Soundelementen und wummernden Bässen tief in eine flächige Klangwelt ein, um mit Echolot diese Unterwasserwelt atmosphärisch und klanglich zu ergründen.

Das Line-up der Band mit Bass, Schlagzeug, Gitarre, Cello und alle vieren an den Electronics bildete die konzeptionelle Weiterentwicklung zugunsten des Beats und der elektronischen Elemente ab. In ihrem Konzeptalbum „Preternatural“ widmen sie sich mit naturphilosophischem Interesse dem Besonderen zwischen dem Alltäglichen und dem Wunderbaren. Sie geben darin anderen Spezies eine Stimme, betrachten sie durch das Brennglas, um dabei ständig ihren Wissenshorizont zu erweitern. Wie schon viele Denker vor ihnen erkennen sie dabei, dass dieser Horizont ständig zurückweicht. Unter Bezugnahme zum Kunstschaffen und dem Künstlerdasein selbst beschreiben die einzelnen Nummern Phänomene aus der Natur – von Quallen über Spinnen und ihrer Kommunikationsweise bis zum japanischen Kugelfisch, der in seinem Liebeswerben hoffnungsfroh kunstvolle Mandalas auf den Meeresgrund zeichnet.

Damit wird er für die Moulette­s zum Sinnbild des Künstlers selbst, unaufhaltsam im Bemühen, in seinem Schaffen erkannt zu werden. Der Parasit, der sich im Kopf seines Wirtes festsetzt, um ihm zu erklären, dass „die Anderen“ die Feinde seien, wird für die Progressive-Rocker zum Sinnbild der Tagespolitik. In authentischer Interaktion ließen sie das Publikum an ihrem Wissensdurst, ihrem Forschergeist und an der Neugierde, als treibende Kraft, ausführlich teilhaben.

Technisch versiert überzeugten die beiden Frauen Hannah Miller und Raevennan Husbandes im organischen Zusammenklang ihrer Stimmen, aufbauend auf Ollie Austins treibendem Beat. Vor allem der jüngste Bandzuwachs ist ein Gewinn: Raevennan Husbandes, an der E-Gitarre und mit soulig-kernigem bis sirenenhaftem Gesang, ist der personifizierte Groove. Einem akustischen Vexierbild gleich zeigten die Moulettes in der Zugabe „Songbird“ feinste Singer-Songwriter-Folk­klänge und auch hier ein Thema des ganzen Abends: Die beiden Frauen räumten nämlich ganz nebenbei mit Klischees von wegen fehlender Technik- oder Rockaffinität auf – sie sind nicht angetreten, um sich zu beweisen, sondern sie tun es einfach, weil sie es können. (cp)