Von Silvana Resch

Innsbruck – Zur Rebellion taugt Popmusik längst nicht mehr, doch die Geschichte ihrer musikalischen Revolutionen lässt sich trefflich nacherzählen. So etwa in der sehenswerten, sechsteiligen Doku-Reihe „Achtung Aufnahme! In den Schmieden des Pop“, die heute Abend in einer Doppelfolge auf Arte startet (ab 21:45 Uhr). Meilensteine der Popgeschichte werden dabei beleuchtet, etwa der Song „Tomorrow Never Knows“, mit dem die Beatles den Hörer 1966 mit auf einen berauschend-psychedelischen Trip nahmen. Das eigenartige Stück stammt von der Platte „Revolver“, dem „Acid Album“ der Band, wie es John Lennon getauft hatte. Mit ihrem siebenten Werk hatten die Pilzköpfe den Soundtrack zu ihren jüngsten LSD-Erfahrungen geliefert – und dabei die Energie der 1960-Jahre, zwischen Aufruhr und Bewusstseinerweiterung, auf Tonträger gebannt. „In nur einem Song nehmen sie die gesamte Geschichte der Popmusik vorweg“, schwärmt der Musiker und Komponist Warren Zanes über „Tomorrow Never Knows“ in „Die Magie des Studios“ der zweiten Episode der Reihe. Techniken wie Loops und Samples, ohne die HipHop undenkbar wäre, wurden bereits auf „Revolver“ eingesetzt. Durch ihren Produzenten George Martin, den fünften Mann der Beatles, hatte das Quartett aus Liverpool die Möglichkeiten des Studios und des Mehrspurverfahrens kennen und lieben gelernt. Mit „Revolver“ produzierten sie – beeinflusst von der musique concrète – Loops aus rückwärts abgespielten Gitarren, die wie Trompeten klangen, oder Paul McCartneys beschleunigtem Lachen, das an Möwengeschrei erinnert. Mit einem von Schallplatte aufgenommenen Orchester, aus dem McCartney einen Akkord bastelte, lieferte er eines der ersten Samples der Musikgeschichte. John Lennon wollte derweil so klingen wie der Dala­i Lama, der vom Gipfel eines Berges predigt. Dieser Effekt konnte mithilfe eines Leslie-Drehlautsprechers erzielt werden, der die Stimme dünn und distanziert klingen lässt.

Doch auch auf der anderen Seite des großen Teichs wurde fleißig experimentiert. Die Beach Boys, „Rivalen“ der Beatles, spornten die Briten mit ihrem genial sinfonischem „Pet Sounds“ weiter an. Für „Good Vibrations“, den einzigen Hit des bahnbrechenden Albums, hatte Brian Wilson damals unglaubliche 90 Stunden in den Capitol Record Studios verbracht.

Dass in dem Labyrinth der technologischen Möglichkeiten so manche Band noch ihren Weg verlieren sollte, wird in der Doku nicht verschwiegen. Mit Pink Floyd und Les Rita Mitsouko – bereits im Heimstudio – geht die Reise weiter zu den analog-digitalen Grenzgängern Radiohead und Waldschrat Bon Iver, der seine Stücke auf ProTools bastelt.

In Zeiten des stilistischen Nebeneinanders, in dem jede erdenkliche Musik nur einen Mausklick entfernt ist, ist die chronologische Erzählweise der Reihe, die mit vielen Interviews (teils aus dem Archiv ) punkten kann, eine Wohltat.

Die spannende Auftaktfolge lädt ins „Electric Wonderland“, von E-Gitarre bis zum Synthesizer. Zeit, sich einzustöpseln.