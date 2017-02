Ainet – Heuer im Februar jährt sich der Todestag des Bildhauers und Sängers Jakob Gliber (1825–1917) zum 100. Mal. Das nimmt die Gemeinde Ainet zum Anlass, den großen Sohn zu würdigen. Am Sonntag, den 12. Februar, findet um 8.30 Uhr eine Gedenkmesse in der Pfarrkirche Ainet statt. Gestalten wird sie der Lienzer Sängerbund, bei dem Gliber Ehrenmitglied war. Außerdem soll es im Herbst eine Ausstellung rund um das Aineter Original geben. Die Gemeinde will auch eine Gedenktafel am Geburts- und Sterbehaus beim „Kircher“ anbringen.

Jakob Gliber, der das neunte von 15 Kindern war, hatte ein sehr abwechslungsreiches Leben, weiß Lehrer und Heimatforscher Klaus Lukasser. In jungen Jahren war er Lehrer. Musik war nicht das einzige Talent des Aineters. Er studierte auch Bildhauerei in München und Wien, wo er mit Bildhauer Josef Gasser am figuralen Schmuck von Votivkirche und Staatsoper arbeitete. Seine besonderen Verdienste um altes Liedgut beschreibt Lukasser so: „Glibe­r sammelte alte Tiroler Volkslieder und trug sie auf seinen Reisen nach Südtirol, Kärnten oder in die Steier­mark vor. So machte er sie bekannt.“

Bei vielen Auftritten sammelte Jakob Gliber auch Spenden für den Wiederaufbau von Ainet nach den verheerenden Bränden in den Jahren 1899 und 1903. (co)