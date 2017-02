Von Ursula Strohal

Innsbruck – Es gab heftige Auseinandersetzungen 2015 beim Tschaikowsky-Wettbewerb in Moskau. Der 24-jährige Franzose Lucas Debargue spaltete die Jury. Das Publikum applaudierte, bis man das Licht löschte, der Pianist Boris Berezowsky nannte ihn ein Genie, Juror Michel Béroff aber unreif. Debargue wurde der vierte Platz zugewiesen. Da schuf die Moskauer „Vereinigung der Musikkritiker“ einen eigenen Preis für ihn.

Inzwischen ist Debargue mit seiner ersten Studioaufnahme beim Label Sony gelandet. Sein Werdegang bleibt Gesprächsstoff: Er begann erst mit elf Jahren, Klavier zu spielen, befasste sich zwischen 17 und 20 aber hauptsächlich mit Rockmusik und Jazz und begann erst dann ernsthaft mit seiner Ausbildung.

Die CD bestätigt Debargue als immenses Talent mit individuell sprechenden, immer spannenden Interpretationen. Die Manierismen, die ihm vorgeworfen werden, sind in diesem Bach-Beethoven-Medtner-Programm entweder nicht auszumachen oder Ausdruck von Persönlichkeit. Johann Sebastian Bachs Toccata und Fuge in c-Moll gestaltet er technisch makellos, genau, höchst transparent, mit wunderbarem Atem. Seine brillante Technik, die Leidenschaft mit einer Spannweite von Largo-Mystik bis zu Groteske und Triumph, auch ein exzentrischer Ansatz kommt der vielgestaltigen frühen Sonate in f-Moll des Russen Nikolai Medtner grandios zugute.

Dazwischen Ludwig van Beethovens D-Dur-Sonate op. 10/Nr. 3, ein frühes, großes Werk, das Debargues Möglichkeiten offenlegt. Im Kopfsatz etwa seine Fähigkeit zu weitgespannten Entwicklungsläufen und das narrative Sonaten-Drama, im Largo Beethovens Eigenheit der Auflösung anfänglich wohlgestalter Themen. Debargue hat sie, die motorische Brillanz, ist in der Gestaltung aber nie darauf angewiesen.

Ein weiterer Musiker auf dem Weg zur Weltkarriere, in Österreich aber noch kaum bekannt, ist der deutsche Bariton Benjamin Appl. Das britische Gramophone Magazine verlieh ihm den „Gramophone’s Young Artist of the Year Award“, die BBC hatte ihn schon zum „New Generation Artist“ gekürt, in der Saison 2015/16 sang er in der Reihe der „ECHO Rising Stars“. Im März 2017 wird Benjamin Appls erste CD mit Liedern bei Sony erscheinen.

Atmosphäre, Duft, Klang, der Zauber des Liedes, die introvertierte Ausstrahlung von Oratorium und Passion, das ist die Welt des Benjamin Appl, die das Publikum verzaubert. Auch in der Oper hat er bereits Fuß gefasst, u. a. bei Mozart, Britten und Purcell. Neben seinem Betriebswirtschaftsstudium schloss Benjamin Appl die Gesangsstudien Musikhochschule München sowie die Guildhall School in London ab. Bis zu dessen Tod 2012 war er der letzte Privatschüler von Dietrich Fischer-Dieskau.

Die CD „Stunden, Tage, Ewigkeiten“ erschien im britischen Label Champs Hill, vereint Heine-Lieder verschiedener Komponisten und offenbart den grundsätzlich zutiefst lyrischen Ansatz des Baritons. Mit großem Einfühlungsvermögen für die unterschiedlichen Spektren taucht er in die Lieder ein, mit niemals klebriger Emotionalität, eng verwoben mit dem Text – und mit dem pianistisch hinreißenden James Baillieu am Klavier. Appl ist ein intensiver Gestalter, aber mit der seltenen Gabe, das organische Werden der Musik geschehen zu lassen.