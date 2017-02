Innsbruck – Wenn in der Nacht auf Montag in Los Angeles die Grammys, die wichtigsten Musikpreise der Welt, in 84 Kategorien verliehen werden, dann haben auch zwei Weltbürger mit Tiroler Wurzeln Grund zur Hoffnung. Der Hang-Spieler, Perkussionist und Komponist Man­u Delago, der gerade sein neues Solo-Album „Metromon­k“ (live am 28. April im Komma Wörgl) vorgelegt hat, darf sich indirekt mit Anoushk­a Shankar­s Album „Land of Gold“ über eine Nominierung in der Kategorie „Best World Music Album“ freuen. Die Sitarvirtuosin schätzt den in London lebenden Tiroler nicht nur als „herausragendsten Hang-Spieler der Welt“, er hatte auch als Komponist entscheidenden Anteil an „Land of Gold“, einem zart gesponnenen und eindringlichen Plädoyer für mehr Menschlichkeit in der aktuellen Flüchtlingskrise. Delago sei als Co-Autor „ihr wichtigster Partner gewesen“, sagte Shankar im TT-Interview.

In der Kategorie „Best Classical Compendium“ ist der in Innsbruck aufgewachsene Komponist, Arrangeur und Jazzgitarrist Gernot Wolfgang für seine Kammermusik-CD „Passing Through“ nominiert. Wolfgang, 1957 in Bad Gastein geboren, lebt in Los Angeles, zu seinen Auftraggebern zählt unter anderem das Los Angeles Chamber Orchestra. Neben zeitgenössischer Orchester- und Kammermusik komponiert der 59-Jährige, der am Konservatorium Innsbruck Gitarre studierte, auch Filmmusik und ist für Jazzensembles wie The QuARTet tätig.

Die Augen der Weltöffentlichkeit werden heute Nacht in Los Angeles (ab 21 Uhr, 6 Uhr MEZ) aber auf die beiden Pop-Diven Beyoncé und Adele gerichtet sein. Die Sängerinnen konkurrieren in den wichtigsten Kategorien – Song des Jahres, Album des Jahres und Aufnahme des Jahres. „Hello“, eine gefühlvolle Ballade der Britin Adele, und Beyoncés „Formation“ – eine Hymne auf den Kampf der Afroamerikaner für Gleichberechtigung und gegen Polizeigewalt – sind in der Kategorie „Aufnahme des Jahres“ nominiert. Mit diesem Preis wird das Team von Interpreten, Produzenten und Toningenieuren geehrt.

Im Karrierevergleich hat Beyoncé mit ihren bisher zwanzig Grammys gegen Adeles zehn Auszeichnungen die Nase vorn. Die Nominierung von „Lemonade“ für das Album des Jahres ist allerdings ihre erste. Adele ging schon im Februar 2012 mit einem Grammy für „21“ als Album des Jahres 2011 nach Hause. Mit dem Nachfolgealbum „25“ ist sie erneut nominiert.

Der Zeitpunkt der Album-Veröffentlichung könnte Beyoncé hier helfen: „Lemonade“ kam im April heraus, begleitet von einem vielgepriesenen Musikfilm – und wochenlangen Schlagzeilen. In dem Werk finden sich Anspielungen auf Ehebruch – und die Gerüchteküche lief heiß. Beyoncé hat aber nur etwa eine Million Alben in den USA abgesetzt. „25“ hingegen wurde im November 2015 veröffentlicht, da war die Deadline für die Grammy-Nominierungen für vergangenes Jahr bereits vorbei. Nach mehr als einem Jahr könnte sich das Album schon etwas alt anhören, es verkaufte sich aber etwa zehnmal so gut.

Die beiden Diven sollten aber auch die restliche Konkurrenz nicht aus den Augen verlieren: Um das Album des Jahres konkurrieren auch Justin Bieber („Purpose“), der kanadische Rapper Drake („Views“) und Country-Star Sturgill Simpson („A Sailor’s Guide to Earth“).

Beyoncé ist insgesamt neunmal nominiert. Und sie ist die erste Künstlerin in der Geschichte der Grammys, die im selben Jahr in vier Musik-Genres – Pop, Rock, Urban Contemporary und Rap/Gesang Kollaboration – Chancen auf einen Preis hat. Kanye West, Drake und Rihanna sind jeweils achtmal nominiert, der Newcomer Chance the Rapper siebenmal, Adele fünfmal.

Auch eine weitere Diva – wenngleich in einem anderen Fach – darf sich Chancen auf einen Preis ausrechnen: Die österreichisch-russische Opernsängerin Anna Netrebko ist mit „Verismo“ für das beste Soloalbum der Klassiksparte nominiert. (sire, APA, dpa)