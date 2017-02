Innsbruck – Donnerstagabend machte die großartige Wallis Bird dem Weekender Club in Innsbruck ihre Aufwartung, Wehmut über das baldige Aus der Veranstaltungsstätte herrschte da nicht nur im Publikum. Die in Berlin lebende Irin, die bereits zum dritten Mal im traditionsreichen Keller spielte, spendete – unterstützt von den zahlreichen Fans – dem Weekender-Team zum Abschied einen kräftigen Sonderapplaus. Mit der deutschen HipHop-Formation K.I.Z. ging gestern Abend in der Music Hall schließlich eine der programmstarken Weekender-Wochen zu Ende. Die bange Frage, wo und ob Acts wie diese künftig in Innsbruck auftreten werden, vermochte Wallis Bird an diesem Abend mit einer energiegeladenen Show zumindest kurzzeitig vergessen zu machen.

Das Stück „Love“ vom aktuellen Album „Home“ gab das für den Abend bestimmende Uptempo vor, unterstützt von Sampler- und Beat-Box-Effekten hielt die Songwriterin den Weekender Club mit einer Mischung aus Dance, Rock und Folk in Atem. Der Abend werde auch seine ruhigen Momente haben, stellte die außergewöhnliche Gitarristin gleich zu Beginn klar. Eine Ankündigung, die sie unter anderem mit dem intimen, a cappella vorgetragenen „Home“ erfüllte. Ein starker ruhiger Moment auch der Song „Change“, für den sich die 35-jährige Komponistin – gerade eben für den Deutschen Musikautorenpreis nominiert – ans Piano setzte.

Zur Zugabe gab es schließlich den Hit „Hardly“ vom 2014er-Album „Architect“, in dem es ums Loslassen geht. Was gut zu Zeit und Ort passte, denn „daran, dass der Club im Mai endgültig zusperrt, gibt es nichts zu rütteln“, bekräftigte Weekender-Chef Andy Franzelin auf Nachfrage. Der Vermieter habe „sehr verständnisvoll“ reagiert, er poche nicht auf die Erfüllung des Mietvertrages. Hinter diesem stand 2015 bekanntlich noch ein Fragezeichen, eine Verlängerung bis 2021 wurde aber schließlich doch gewährt.

Seitens der Stadt oder der Politik habe es bislang keinerlei Reaktionen zum Aus der Institution Weekender Club gegeben. (sire)