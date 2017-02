Von Silvana Resch

Innsbruck – Wo Gewalt kulturell verhandelt werden muss, findet Rap einen fruchtbaren Boden, schreibt die Schweizer Musikjournalistin Yvonne Kunz in ihrem lesenswerten Essayband „Jihad Rap. An den Rändern der muslimischen Subkultur“. Gangsta-Rap als Sprachrohr einer an den Rand gedrängten afroamerikanischen Minderheit bietet laut Kunz die Blaupause für den Jihad Rap. Das Zielpublikum beider Hip-Hop-Subgenres ist ein und dasselbe: junge, desillusionierte Männer, oftmals mit Migrationshintergrund. Von der Verherrlichung des radikalen Islam bis zum Terror, dessen hässliche Fratze sich längst auch in Europa zeigt, ist es freilich ein viel längerer Weg, als es einen die hochgejazzte massenmediale Berichterstattung oftmals glauben macht.

Eine differenzierte Begegnung mit dem ebenso seltsamen wie komplexen Phänomen Jihad Rap, die das Buch ermöglicht, erscheint da umso wichtiger. Zwischen gefährlicher Propaganda, simpler Provokation und platter Attitüde ist nämlich viel Spielraum.

Ungerechtigkeit und strukturelle Benachteiligung sind der fruchtbare Boden, auf dem sowohl Gangsta-Rap als auch Jihad Rap gedeihen, doch während im US-Subgenre Hedonismus und Materialismus verherrlicht werden, predigt die islamische Variante Verzicht. Wobei Askese und Konsumverweigerung in neoliberalen Zeiten womöglich als noch bedrohlicher eingestuft werden als die ideologische Nostalgie.

Dass im Jihad Rap den Worten durchaus auch Taten folgen können, zeigt das Beispiel des mehrfach totgesagten IS-Kämpfers Denis Cuspert. Kunz zeichnet den Weg seiner Radikalisierung nach: vom geltungssüchtigen Rapper namens Deso Dogg, der auf der Suche nach seiner Identität war, zum ideologischen Brandstifter, dessen Identität die Religion wurde. Zunächst als islamistischer Wanderprediger unterwegs, wurde Cuspert zu einem Terror-Propagandisten mit zweifelhafter Berühmtheit. Die so genannten Kampf-Naschids (Naschid ist eine traditionelle islamische Liedform), mit denen er im Netz rekrutierte, sind mit Maschinengewehrlärm statt mit Beats unterlegt.

Eine musikalische Gegenposition zu Cuspert vertritt der Brite Aki Nawaz von Fun-da-mental. „If we make peaceful revolution impossible, we make violent revolution inevitable“, zitierte der kontroverse Sänger und Songwriter 2006 John F. Kennedy in einem Musikvideo. In der Tradition des US-Gangsta-Rap bleibt es bei Nawaz bei den Texten über Gewalt. Aus seinem Mund klinge das Kennedy-Zitat halt anders als aus dem Mund eines Weißen, sagt er in einem der Interviews im Buch.