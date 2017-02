Sie waren 15 Jahre lang Manager und Freund Falcos. Haben Sie sein Potenzial eigentlich gleich erkannt?

Hans Bork: Er ist damals zu mir nach Hamburg gekommen und hat mir seine erste Produktion vorgespielt. Er dachte, der große Hit sei der Song „Helden von heute“. Das klang zwar ganz nett, aber hat mich nicht umgehauen. Mehr aus Verzweiflung habe ich nach der B-Seite gefragt und er sagte: „Da geht es aber um Drogen und einige Takte sind gestohlen.“ Das war „Der Kommissar“, so begann unsere Zusammenarbeit.

Der „Kommissar“ erinnert an den Rick- James-Hit „Superfreak“, hat es da nie Probleme gegeben?

Bork: Das sind ja nur drei oder vier Takte. Keiner hat je Ansprüche gestellt, vielleicht haben wir auch Glück gehabt.

Zu „Rock Me Amadeus“ habe ihn sein Management gezwungen, sagte Falco, dem der Song zunächst zu blöd war. Warum denn?

Bork: Er hat immer gesagt: „Ich kann als Wiener doch nicht über den Mozart singen.“ Damals war ja auch dieser „Amadeus“-Film sehr erfolgreich und er wollte nicht auf diesen Zug aufspringen. Bis zum letzten Tag hat er sich geweigert und dann kam die Ansage: „Wir probieren es und wenn es nichts ist, werfen wir es wieder weg.“ Das haben wir zum Glück nicht gemacht.

Zur Zusammenarbeit mit Madonna oder dem Virgin-Plattendeal mit Richard Branson konnten Sie Falco nicht zwingen.

Bork: Man hat schon immer versucht, Druck auszuüben, aber sie können einen Künstler nicht permanent strapazieren. Wenn einer dreimal absichtlich den Flieger versäumt – was den Virgin-Deal verpatzt hat – oder wenn jemand keine Lust hat, mit Madonna ein Duett zu singen, was soll ich da machen? Als Manager muss man das abhaken und – so schwer es im Moment fällt – sagen, o. k. wir machen was anderes.

War es Größenwahn oder Minderwertigkeitskomplex, was Falco zur Absage an Madonna bewogen hat?

Bork: Er war damals in Gars am Kamp bei Willi Dungl, wo er sich immer wieder erholt hat. Er hatte schlicht und einfach keine Lust. Er sagte nur: „Was soll ich mit der singen? Ich mog nit.“ Damit war das erledigt.

Wenn auch nicht in den USA, so wurde „Jeanny“ doch in Deutschland zum großen Hit. Wie kalkuliert war der Skandal?

Bork: Groß geplant war nichts, höchstens, das Ganze im Ungewissen zu lassen. Jeder kann selbst rätseln, was da passiert. Der Text liest sich ja so harmlos wie ein Telefonbuch, das Bedrohliche war im Video. Das große Glück war damals ein großes Unglück. Die beiden Kinder des TV-Journalisten Dieter Kronzucker wurden entführt, Kronzucker hat das „Jeanny“-Video im „ZDF heute“-Journal gezeigt: 2.30 Minuten im Hauptabendprogramm, das hat den Hit in Deutschland so groß gemacht. Nach der Zahlung von 4,3 Millionen Lösegeld kamen die Kinder, Gott sei Dank, wieder frei.

Als sich Falco einmal aus dem Fenster stürzen wollte, sagten Sie: „Spring doch, tote Künstler verkaufen sich besser.“ Als er 40-jährig gestorben ist, hatte er seinen künstlerischen Zenit überschritten. Glauben Sie, wäre da noch was gekommen?

Bork: Falco war eigentlich immer für einen Hit gut, er hat ja immer wieder große Hits und große Flops gehabt. Er hätte genügend Substanz gehabt, um auch in späteren Jahren immer wieder Hits zu landen. Er war ein großartiger Künstler, darum ist er nach wie vor so angesagt.

Sie waren Berater für das Falco-Musical. Was hätte Falco, der so erfolgreich zwischen Kunst und Kitsch changierte, zu so einem Musical gesagt?

Bork: Ich glaube, dass er sich sehr gefreut hätte. Er hätte kapiert, dass wenn über jemanden ein Musical kommt, etwas Großes passiert sein muss. Das hätte ihn sicher in seiner Eitelkeit gekitzelt.

Das Interview führte Silvana Resch