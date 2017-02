Landeck – In der Kategorie „junge, heiße, aufstrebende Band“ sind sie definitiv nicht mehr zu verorten, die Hot Upland Five, auch wenn das der Name vermuten ließe. Dass man die fünf Herren trotz der 337 Jahre, welche sie gemeinsam auf die Bühne bringen, immer noch als brandheiße Aktie in Sachen Dixie, Swing und Blues handeln darf, liegt an der erfrischenden, leidenschaftlichen Art, mit der sie nun seit Jahrzehnten ihre Musik ans Publikum bringen. 1983 als Dirty Note Syncopators gegründet, waren sie zwanzig Jahre lang die Publikumslieblinge nicht nur im Raum Landeck. Doch sprichwörtlich ließ die Katze das Mausen nicht und man erklomm mit neuem Namen in der Besetzung Marti­n Schweißgut (Trompete), Wolfgang Kopp (Klarinette), Reinhard Kröss (Bass), Heinz Mersdorf (Piano) und Reinhard Raggl (Schlagzeug) erneut die Showbühne. Vom Publikum geschätzt und geliebt gleichermaßen spielen Kopp, Kröss und Co. üblicherweise vor vollem Haus. Und es war voll, voll von hübsch mitgealterten Fans, das Alte Kino Landeck am Samstagabend.

Das Durchschnittsalter der Band von 67,4 Jahren so schnell vergessen wie das eigene Alter, war man nach ein paar Takten Musik auf der „Sunny Side of the Street“ und ergab sich genussvoll einer ewig jungen Musik, gespielt von einer ewig jungen Band. (hau)