Los Angeles – Fans des im Vorjahr verstorbenen Popstars Prince erwartet in den kommenden Monaten neues Songmaterial: Das Label Warner Bros hat für 9. Juni nicht nur eine überarbeitete Version des Erfolgsalbums „Purple Rain“, an der der Musiker bis zuletzt gearbeitet haben soll, in Aussicht gestellt, sondern auch zwei Platten mit bisher unveröffentlichten Stücken. Weiters kommen zwei Konzertfilme auf den Markt.

Neu ist außerdem, dass ein Teil des Prince-Katalogs nun auf allen gängigen Streaming-Plattformen verfügbar ist. Diese Ankündigung lancierte das Label knapp vor den 59. Grammy Awards, bei denen der Künstler in der Nacht auf Montag ausgiebig von seinen Kollegen geehrt wurde. Prince hatte stets durch recht ungewöhnliche Veröffentlichungsmethoden von sich reden gemacht und etwa 2015 seine Musik von allen Streaming-Plattformen mit Ausnahme von Tidal entfernt.

Im Nachlass des Musikers dürften auch noch weitere Schätze schlummern. Erst vergangene Woche war bekannt geworden, dass der Plattenkonzern Universal sich die Rechte an umfangreichem Material gesichert hat, das Prince in seinen Paisley-Park-Studios in Minnesota hinterlassen hat. Details der geplanten Veröffentlichungen wurden nicht genannt, ebenso wenig der finanzielle Umfang des Deals. (APA/Reuters)