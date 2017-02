Innsbruck – Ihr Album „Schick Schock“ wurde vor zweieinhalb Jahren als Sensation gefeiert. Die „spannendste deutschsprachige Band“ (ARD), Bilderbuch aus Kremsmünster, veröffentlicht am Freitag ihr neues Album „Magic Life“. Sänger und Texter Maurice Ernst plauderte am Rande des Air + Style über die neue Platte, für die sich das Quartett „nicht wiederholen“ wollte, wie er erklärt.

Auf „Schick Schock“ haben Sie den Wohlstandskindern einen Spiegel vorgehalten. Auf dem neuen Album „Magic Life“ klingt das Ganze viel brüchiger.

Maurice Ernst: Auf „Schick Schock“ haben wir die Finanzkrise überstilisiert, wir haben sie ein bisschen als Spielball verwendet und auch nicht ganz verstanden. Im Endeffekt fühlen wir uns noch immer wie in einem Magic Life Club. Wir sind da hineingeboren, doch plötzlich fangen die Mauern zu bröseln an. Es geht nicht mehr um Statussymbolprobleme, sondern auf einmal kommt eine soziale Komponente hinzu, die viel größer ist als unsere westliche Gesellschaft. Europa ist ein All-inclusive-Club und dieses Heile-Welt-Gefühl war ganz wichtig für das Album. Auch das Gefühl zuzulassen, dass diese scheinbare soziale Selbstverständlichkeit keine ist. Wir haben kein Recht darauf.

„Magic Life“ mit seinen Soundscapes klingt dabei weniger poppig und fragmentarischer.

Ernst: Das Album ist kein Manifest, wir wollten eher mit diesem Gefühl im Bauch Musik machen. Deswegen ist es geladen, fragmentarisch, es zerbröselt manchmal und deswegen weißt du nicht mehr, wo du im Album bist, weil es Facetten zeigt, die nach innen gerichtet sind. Jeder hat die letzten zwei Jahre irgendwie ein Unbehagen verspürt. Die Frage ist: Wie gehen wir damit um? Sehnen wir uns zurück in den Bungalow und die Mama kocht für uns alle? Es geht um diese neue Häuslichkeit.

In der Single „Bungalow“ heißt es: „Ich brauch’ Power für mein’ Akku.“ So wie Sie das intonieren, klingt es fast nach einer Kunstsprache.

Ernst: Wenn die Sprache eh schon verständlich ist, ist es wichtiger, dass die Sachen gut klingen. Bei „Sprit n’ Soda“ habe ich beispielsweise versucht, das englische „R“ ins Deutsche zu bringen. Damit zu spielen, wo ist die Grenze, wann hört eine Sprache auf? Kann man die Eigenheiten einer anderen Sprache reinbringen? Das klingt zwar oft genuschelt, weil ich bewusst nicht mehr das theatrale, gerollte „R“ singe, sondern wirklich versuche, dieses englische „R“ (weich gesprochen, Anm.) zu verwenden. Bei den vielen Anglizismen, die wir einsetzen, ist das der nächste logische Schritt. So langsam kommt man einer eigenen Sprache näher.

Wie entstehen die Texte?

Ernst: Wenn wir eine Idee oder einen Sound haben, wird sie im besten Fall mit einer Gesangsidee garniert. Die Gesangsidee kommt selten vom Blatt, obwohl ich natürlich Parolen und Wörter habe, die mich anfixen. Da steht etwa ein Dreivierteljahr lang riesengroß das Wort „Akku“ in meinem Block. Auch wenn ich nicht weiß, wo und wie ich das anbringe, ich weiß, dass ich es anbringen werde. Die Herausforderung ist, die deutsche Sprache in diesen Groove, dieses Feeling zu bringen, wie es James Brown macht. Dass es das Intuitive, Emotionale kriegt, das die amerikanische Sprache überhaupt hat. Jeder zweite deutschsprachige Sänger muss sich hingegen mit Goethe in eine Reihe stellen lassen. Das bringt nichts, besser sich selbst in eine Reihe mit James Brown stellen.

Die Sprachspiele führen unweigerlich zu einer Frage nach Falco, der vor seinem 60. Geburtstag medial ja sehr präsent ist.

Ernst: Wenn man international erfolgreich sein will, gibt es eigentlich nur zwei Richtungen: Die Rammstein-Richtung und Falco. Diese Austropop-Geschichten sind uninteressant, weil sie verkauftes Klischee sind. Ich will auf keinen Fall ein österreichisches Klischee nach Deutschland verkaufen, ich finde das plump. Ich will nicht, dass die Leute in drei Jahren sagen, jetzt haben wir diese Österreicher-Welle gehabt, das interessiert mich nicht mehr, diese Strizzis und der ganze Wahnsinn. Mein Ziel ist, sich von dem Nationalen, das ich als unangenehm empfinde, wegzubewegen. Und das hat Falco auch gemacht. Wir versuchen, noch weiterzugehen, Falco hat beispielsweise nie Kopfstimme gesungen, Bilderbuch ist 80 Prozent Kopfstimme.

Sie beziehen sich auch auf Genderbender Prince. Das Status- und Phallussymbol Auto wurde im Song „Maschin“ ironisch gebrochen, im „Bungalow“-Video versuchen Sie sich an der Pole­dance-Stange.

Ernst: David Bowie hat sich noch schminken müssen, viel interessanter und unserer Zeit angemessener ist diese unangenehme Mitte. Man muss sich nicht mehr als androgyn überstilisieren. Die Poledance-Stange ist eigentlich ein Sujet, das Frauen gehört, zumindest in einer sehr konservativen Denke. Es ist ein sehr effizientes Mittel, das Gewicht von diesem weiblichen Klischee wegzunehmen und die Stange zu egalisieren.

Damit liefern Sie bewusst den Gegenentwurf zu österreichischen Musikern wie Andreas Gabalier.

Ernst: Wir versuchen, auf pfiffige und auch auf böse, satirische Art darauf hinzuarbeiten, dass das Ganze zu Diskussionen anregt. Ich glaube, daran müssen wir uns als Künstler wieder erinnern. Mit positiven Energien, einem hippiesken Ansatz, „Make Love Not War“ und so. Das ist ein bisschen, wie Popmusik auch sein soll, ich weiß nicht, wieso die Leute so begrenzt sind und glauben, es ist nur politisch, wenn ein konkretes Thema abgehandelt wird.

Im letzten Track „Babylon“, in dem Christus und Mohammed vorkommen, klingen Bilderbuch aber ganz konkret.

Ernst: Das ist der konkreteste Song, weil er nicht nur politisch ist im Sinne eines Protestsongs gegen die AfD. Nein, er ist viel größer, er egalisiert. Er setzt sich eher in die Hippie-Zeit ab, es ist „Tanz den Mussolini“ von DAF – nur auf neu. Christus und Mohammed gleichzusetzen, egalisiert komplett. Meine Kultur ist nicht nur Tradition, meine Kultur ist das Jetzt und wie ich damit umgehe. Das ist größer, als zu sagen: „Die Arschlöcher da drüben.“

Das Gespräch führte Silvana Resch