Von Silvana Resch

Innsbruck – Das Angebot, eine Kammeroper zu schreiben, habe ihn erst einmal „total erschlagen“, sagt ein äußerlich entspannt wirkender Kenneth Winkler am Rande der Proben zu „Totentanz“. Der Innsbrucker, der mit sieben auf dem Plattenspieler seines DJ-Papas scratchte und mit 14 die ersten HipHop-Beats bastelte, hat sich in der Elektronik-Szene längst einen Namen gemacht. Als musikalisch versierter Geschichtenerzähler ist Kenneth Winkler alias Kentrix auch am Tiroler Landestheater aufgefallen, wo seine Mutter Brigitte Winkler Kaufmännische Direktorin war. Noch während seiner Zeit als Halbtages-Tontechniker hatte der Komponist und Produzent seine erste Bühnenmusik geschrieben. Auf Enrique Gasa Valgas „Körper.Seelen“ (2014) folgte die Arbeit für zwei Reitmeier-Inszenierungen: der beatlastige, aufgeladene Soundtrack zu „Die Räuber“ (2014) und die vergleichsweise sphärische Musik zu „Bernarda Albas Haus“ (2015).

Zum Thema Kammeroper hatte der 28-Jährige bald schon ganz konkrete Ideen: Eine Fusion von „Elektronik, Playback, Live-Instrumenten und verschiedenen Hallräumen“ sollte es werden. Die Tragödie „Totentanz“ von Franz Kranewitter, nach der Johannes Reitmeier das Libretto verfasste, fand Winkler interessant: „In 75 Minuten Spielzeit geht es dauernd rauf und runter.“ Alle sieben Todsünden – Hochmut, Trägheit, Völlerei, Neid, Geiz, Zorn und Wollust – werden vor einem apokalyptisch anmutenden Szenario von einem Totengräber und einer Totengräberin verkörpert. Die unterschiedlichen Facetten musikalisch auszuarbeiten, habe ihn gereizt. Weil es um „das Böse im Menschen geht“, sei der Stoff zeitgemäß. Dass Kranewitter bereits damals „gegendert“ und dem Tod eine Todin zur Seite gestellt habe, findet Winkler „super“.

Der Stoff ist freilich schwere Kost, doch bei aller Ernsthaftigkeit: „Es ist sehr ermüdend, wenn es die ganze Zeit nur in Moll dahingeht.“ Also hat der Komponist versucht, Humor ins Stück zu packen: „Die tragischsten Stellen brauchen Humor“, ist er überzeugt.

Doch es gab einen triftigen Grund, der zunächst gegen das Unterfangen Kammeroper sprach: „Ich kann keine Noten schreiben, darauf habe ich auch hingewiesen.“ Dem vielbeschäftigten HTL-Absolventen – in seinem Tonstudio Weyrerton mischte und produzierte er zuletzt Herbert Pixner und die Jazzformation Hi5 – wurde daher mit Hansjörg Sofka ein musikalischer Leiter zur Seite gestellt. Anhand seiner elektronischen Einspielungen wurden die Partituren für die fünf Instrumente Viola, Violoncello, Trompete, Posaune und Klavier erstellt. Wo elektronisch alles möglich ist, stößt das Tiroler Ensemble für Neue Musik hingegen an naturgegebene Grenzen. „Manche Sachen habe ich mir rhythmisch anders vorgestellt, aber so hat das auch seinen Charme.“ Eine Herausforderung sei die Kammeroper vor allem für die Sänger (Florian Stern, Susanne Langbein, Dale Albright, Susanna von der Burg): „Weil die Gesangslinien organisch klingen sollen und nicht in ein Taktkorsett gezwängt werden, ist es für die Sänger sehr schwierig.“ Er selbst ist während der Aufführung als Tontechniker gefordert: „Es laufen sehr viele Mikros, alles wird gestützt, das kann nur ich mischen.“

Zum Sound habe er immer seinen eigenen Zugang gefunden, erklärt Winkler, beim Komponieren laufe bei ihm „immer eine Rhythmusgruppe“ mit. So ist er auch das Projekt „Totentanz“ angegangen, eine Kammeroper, in der „von Klassik- und Jazzzitaten, über Pop, Rock und HipHop alles drin ist“. Die Arbeit daran und parallel dazu die Veröffentlichung seines Debüt-Albums „Blue Light District“ habe das vergangene Jahr zu einem der „härtesten seines Lebens“ gemacht.

Die Uraufführung von „Totentanz“ findet am Samstag in den Innsbrucker Kammerspielen statt.