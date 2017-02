Von Angela Dähling

Tux – Eine geballte Ladung positiver Energie füllte in Form von Tausenden Menschen und DJ Ötzi am Donnerstagabend den Dorfplatz in Lanersbach. Der König des Après-Skis zeigte eindrucksvoll, was er am besten kann: Entertainen. Denn bei seinem interaktiven Konzert ging es nicht ums Zuhören, sondern ums Mitmachen. Die Menge sang mit, sie sorgte unter Anleitung des Meisters für eine Choreographie mit ihren Händen zu Hits wie „Sweet Caroline“, „Anton aus Tirol“ und mitunter gab sie auch laut „Hey Baby“ johlend vor, was sie hören wollte.

Und DJ Ötzi erfüllte jeden Wunsch. Auch seinen eigenen: die Menge wieder zu spüren. Er holte Kinder auf die Bühne, um mit ihnen zu singen, nahm Handys zum Filmen entgegen und ging durch das dicht gedrängt stehende Publikum, um sein finales Lied „Ein Stern“ mit jenen umringt zu singen, die ganz hinten standen. Als „Dessert“ machte Gerry Friedle alias DJ Ötzi letztlich noch das, was sein eigentlicher Job einst war: Musik auflegen.

Gemeinsam mit seiner Frau Sonja sei das Projekt „DJ Ötzi Gipfeltour“ entstanden, erzählt der Sänger im Gespräch mit der TT im Kasermandl-Lokal seines Freundes DJ Mox. „Ich sagte zu ihr: ‚Schatz, ich muss wieder die Leute spüren und wieder dahin, wo ich herkomme. Das gibt mir Kraft und dann schaff ich alles.‘“ Er habe viel erreicht. „Aber das macht eigentlich nicht glücklich.“ Als DJ fing er an, erzählt er. Und dass er sich nicht getraut habe, seine eigenen Lieder zu spielen.

So eine Après-Ski-Party-Tour habe er noch nie gemacht. „Aber das ist eine Punktlandung. Das gibt mir Berge“, schwärmt er. Auf Rat seiner Frau fange man klein an, mit vier Konzerten (eines davon in Tux), das Ganze soll ausgebaut werden. Ab 8. März steht aber erst mal eine Tournee mit Florian Silber­eisen an.