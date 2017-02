Innsbruck – 1990 haben Pink Floyd den Fall der Berliner Mauer mit einer gigantischen Bühnenshow zum Erfolgsalbum „The Wall“ gefeiert. Eine halbe Millionen Menschen waren damals mit dabei. Roger Waters, der bis vor einigen Jahren noch mit „The Wall“ regelmäßig auf Tournee ging – 2013 spielte er auch in Wien –, hält das 1979 veröffentlichte Album nach wie vor für relevant. Der britische Sänger und Komponist, der seit vielen Jahren in den USA lebt, kritisierte die Pläne von US-Präsident Donald Trump, eine Mauer zu Mexiko bauen zu wollen. Die Menschheit müsse erkennen, „dass wir alle menschliche Wesen sind, und wir müssen rausfinden, wie wir zusammenleben können“. Sollte die Grenze zwischen den beiden Ländern aufgehoben werden, würde er an der Grenze ein „The Wall“-Konzert geben, sagte der 73-Jährige am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in London. Waters hatte gemeinsam mit seinem ehemaligen Bandkollegen und Schlagzeuger Nick Mason eine neue Ausstellung über die 50-jährige Bandgeschichte von Pink Floyd vorgestellt. „The Pink Floyd Exhibition: Their Mortal Remains“ (Die Pink-Floyd-Ausstellung: Ihre sterblichen Überreste) ist vom 13. Mai bis 1. Oktober 2017 im Londoner Victoria and Albert Museum (V&A) zu sehen.

Begleitet von Musik und Videoclips sind im V&A mehr als 350 Objekte aus jeder Phase der Bandgeschichte zu sehen, darunter Musikinstrumente, handgeschriebene Notizen der Musiker und Requisiten der aufwändigen Bühnenshows von Pink Floyd. Viele der Objekte waren zuvor jahrzehntelang in Lagerräumen unter Verschluss.

Ein besonders kurioses Ausstellungsstück ist der Schlagstock, mit dem Waters als Schüler von seinem Lehrer mehrfach geschlagen wurde und der damit ein Teil der Inspiration für „The Wall“ war. Die Macher der Ausstellung fanden ihn an Waters’ ehemaliger Schule, zusammen mit einem „Strafbuch“, das einen entsprechenden Eintrag über Waters enthält. Die Schau geht mit dem 50. Jahrestag des 1967 erschienenen Pink-Floyd-Debütalbums „The Piper At The Gates Of Dawn“ einher. (APA, TT)