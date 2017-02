Schwaz, Kufstein – Gut­e Nachrichten für musikalische Feingeister: Die Gitarristen Manuel Rand­i & Marco Delladio besuchen ein weiteres Mal Tirol.

Manuel Randi, ein brillanter Musiker, dessen Vielseitigkeit es ihm erlaubt, mit den anerkanntesten Tonkünstlern auf nationaler und internationaler Ebene zusammenzuarbeiten, ist ja auch tragende Säule des Herbert Pixner Projekts, mit dem er ganzjährig auf Tournee ist.

Randi lässt sich allerdings nicht auf ein bestimmtes Genre reduzieren. Gypsy Jazz, Klezmer, lateinamerikanische Musik, jene des Balkans sowie zarte Balladen liegen ihm ebenso wie Neuinterpretationen bekannter klassischer Stücke. Mitreißende Rhythmen, fulminante Sol­i und Spielfreude begeisterten das Publikum am 16. Februar in der Musikschule Kufstein und am 17. Februar im SZentrum in Schwaz. (hubs)