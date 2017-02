Von Silvana Resch

Innsbruck – Ihr Selbstbewusstsein hat sich Balbina in der deutschen Rap-Szene antrainiert. Auch wenn die Becher geflogen seien, sie habe die Sets bis zum Schluss gespielt, so die Künstlerin unlängst in einem Interview. Von den Anfängen in den Nullerjahren ist, abgesehen von den wortverliebten Spielereien in ihren Texten, kaum noch etwas zu merken. Balbinas völlig eigenständiger Popentwurf wird neuerdings von Orchesterklängen ummantelt. Im Jänner gab die Wahl-Berlinerin ein gefeiertes Konzert mit dem Babelsberger Filmorchester, auf ihrer neuen Platte „Fragen über Fragen“ umschmeichelt das Sofia Symphonic Orchestra Balbinas markante Ecken und Kanten. Das verleiht den mit unverkennbarer Altstimme vorgebrachten Songs eine Zartheit und einen Facettenreichtum, der gut zum streng umrissenen künstlerischen Gesamtkonzept passt – und in seiner Dezenz dem eigenartig sperrigen Charme Balbinas nicht schadet. Von den Kleidern, skulpturale Entwürfe, mal bauschig, mal streng geometrisch, über die Videoproduktion bis zur Komposition, Balbina hält alle Fäden in der Hand.

Für ihr 2014er-Album „Über das Grübeln“ wurde sie als das Aufregendste, was die deutsche Popmusik zu bieten hat, gefeiert. Formatradiotauglich war ihr Sound dabei freilich nicht, zu Outfit und Make-up finden sich auf Youtube keine Beauty-Tutorials – trotz Vogue-Fotoshooting. „Ich pass nicht rein/Ich bin ein Puzzleteil aus der falschen Packung“, thematisiert Balbina im neuen Stück „Unterm Strich“ ihre Unangepasstheit – um widerborstig zu beharren: „Ich will eine Diktatur in meiner Musik/ist mir egal, wie die Band das sieht.“

Zur vorerst überschaubaren Gruppe an Fans gesellte sich alsbald Herbert Grönemeyer, der Balbina 2014 mit auf Tour nahm. Dass die polarisierende Popsängerin mancherorts als Anwärterin auf seinen Thron gehandelt wird, mag verblüffen, der eigenwillige Umgang mit Sprache ist den beiden aber gemein.

Die Künstlerin, 1983 als Balbina Monika Jagielska in Warschau geboren, wuchs ab ihrem dritten Lebensjahr in Berlin auf, wohin ihre Eltern übersiedelt waren. Aufgewachsen im Problemkiez Neukölln hat sie früh lernen müssen, sich gegen eine feindliche Außenwelt zu wappnen.

Wenn die 33-Jährige nun in dem von Streichern dramatisch angeschobenen „Die Regenwolke“ vorgeblich nicht über die Liebe singt („Ich mache keine Lieder über Liebe“), trägt sie eine aus Bettwäsche geschneiderte Rüstung und hält – mitten auf einer Müllkippe stehend – ein pochendes Herz in der Hand. Große Gefühle und theatralisch ausgebreitete Melancholie sind aber kein Dauergast. Mitreißend beschwingt etwa das Neo-Soul-Stück „Der gute Tag“. Und ein solcher ist es auch für den Deutschpop.