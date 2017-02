Landeck – Er zählt zweifelsohne zu den Besten seiner Branche, der Vorarlberger Jazzpianist David Helbock. Mit dem Publikumspreis des weltgrößten Jazzpiano-Solowettbewerbs in Montreux ausgezeichnet, ist Helbock aktuell für den Jazz Echo Preis nominiert und das neben einer Größe wie etwa Brad Mehldau. Und dieser Preis ist so etwas wie der Oscar des Metiers. Von den Qualitäten des hochbegabten Pianisten konnte man sich am Samstagabend im Alten Kino Land­eck überzeugen.

Da gastierte Helbock mit seinem nicht minder begabten Duo-Partner Lorenz Raab, dem mehrfach mit dem Hans-Koller-Preis ausgezeichneten Solotrompeter der Volksoper Wien. Dass die beiden im besten Sinne des Wortes alle Stücke spielen, versteht sich von selbst. Die klassische Musik im Zuge der Ausbildung aufgesogen wie Muttermilch, ist sie für Raab nach wie vor das tägliche Brot. So gekonnt wie die beiden Schubert und Co. in ihre Kompositionen einfließen lassen, so anspruchsvoll bedienen sie höchste kompositorische wie technische Ansprüche der Zeit. Da wird die Trompete zum Windgenerator, zum Scratch- und zum Rhythmusinstrument, das Piano zum Orchester der Klänge. Verbindende Elemente über allen stilistischen Exkursen bleiben unüberhörbar Bebop und Hardbop, die sie gekonnt mit Elementen des Rhythm and Blues aufpeppen oder in die sie Loops und Electronics einflechten. Grandiose Solisten, hellhörige Partnerschaft, Spannung pur. (hau)