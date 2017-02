Von Ursula Strohal

Innsbruck – Sechs Jahrzehnte lang galt es, Nachfolgerinnen für Maria Callas auszumachen. Kein anderer Opernstar diente so sehr als Projektionsfläche wie diese Jahrhundertsängerin. Ihrem künstlerischen Maßstab wird bis heute keine gerecht. Aber es ging ja auch um die Diva. Um Berühmtheit, Schönheit, Vermarktungsqualität, gerne auch um Skandale. Jetzt geht es darum: Wo ist die nächste Netrebko? Ein paar sind schon wieder verglüht. Netrebko-Einspringerin Nino Machaidze ist, kann man einer Puccini-Übertragung aus der Metropolitan Opera und dem Radio trauen, stimmlich in erbarmungswürdigem Zustand.

Sonya Yoncheva ist als Stern, der seit einigen Jahren aufgeht, schon öfter für Netrebko eingesprungen, 2014 zum Beispiel – da war sie 33 – in Baden-Baden in Gounods „Faust“. In demselben Jahr, fünf Wochen nach der Geburt ihres Sohnes, half sie der New Yorker Metropolitan Opera aus. Dort dankt man ihr nun mit besonderer Aufmerksamkeit. 2015 folgte ihr Debüt beim Label Sony und ein Nachwuchs-Echo. Von Barock bis Violetta, Mimi, Gilda, Desdemona, sogar Norma bis zu ihrem Interesse am Liedfach – Yoncheva, die auch mit dem Barockspezialisten William Christie gearbeitet hat, ist gierig auf Musik.

Dass sie für ihr zweites Sony-Album („Handel“) Arien und Szenen von Händel wählte, ist nur bedingt eine Überraschung. Sie hat die Wirkung und Ausdrucksmöglichkeiten von Artikulation, schlanker Beweglichkeit und Klangrede bei Christie kennen gelernt und ist der vokalen Prachtentfaltung von Händels starken Frauen verfallen. Kleopatra, Alcina, Theodora, Rodelinda und Agrippina versammeln sich auf der CD, Yoncheva breitet ihre lyrisch strahlende Stimme aus, gibt Farben und Nuancen, taucht bewegt in die unterschiedlichen Gefühlswelten ein. Doch wird das Timbre hin und wieder schon schwerer, und nervig ist das Anstoßen und Anschleifen der Töne. Purcells Abschied der Dido ist entbehrlich, da hat Yoncheva zu viel Konkurrenz.

Alessandro de Marchi begleitet mit seiner Academia Montis Regalis. Sehr bis fast zu sehr zurückhaltend, stilistisch fein, wohl ein Glück für Yoncheva. Konzerte in dieser Besetzung gibt es im Mai in Wien und im August bei den Salzburger Festspielen.