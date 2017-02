Wien – Österreichs Musiker schwimmen in ihrer Heimat weiter auf der Erfolgswelle. Jeder dritte Titel unter den Top 100 Alben des vergangenen Jahres sei eine Produktion aus Österreich gewesen, sagte Dietmar Lienbacher vom Verband der österreichischen Musikwirtschaft am Montag in Wien. „Der Hype der letzten Jahre hält an.“ Getragen wird die Welle von Bands wie Bilderbuch, Wanda, Seer, Seiler und Speer, von Volksmusikern wie Andreas Gabalier, Hansi Hinterseer und dem Nockalm Quintett und Popstars wie Christina Stürmer.

Sie alle gehören auch zu den Nominierten für den Amadeus Austrian Music Award, der am 4. Mai in Wien in 18 Kategorien vergeben wird. Stargäste des Abends, der vom ORF übertragen wird, sind die beiden britischen Liedermacher James Blunt und Amy Macdonald. (dpa)