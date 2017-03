New York – Mit der Ballade „Hypnotised“ hat die britische Band Coldplay am gestrigen 40. Geburtstag ihres Sängers, Chris Martin, einen ersten Vorboten auf ihre am 2. Juni erscheinende neue EP veröffentlicht. Das angekündigte Mini-Album wird den Namen „Kaleidoscope“ tragen. Am 11. Juni präsentiert die Band, die mehr als 100 Mio. Alben verkaufte, das neue Material im Wiener Ernst-Happel-Stadion. (APA/AFP)