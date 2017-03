Aufgrund einer Stimmbandentzündung muss Rainhard Fendrich seine kommenden Konzerte in Graz, Linz und Innsbruck (heute, morgen und am 7. März) absagen. Das gab die LS Konzertagentur am Freitag bekannt. Ebenfalls betroffen ist der Auftritt in Passau am 5. März. Bereits am gestrigen Donnerstag musste der Sänger sein Konzert in Salzburg abbrechen.

„Der Arzt des Sängers hat Fendrich absolutes Sprech- und Singverbot verordnet“, heißt es in der Aussendung. Für alle Termine sollen in Kürze Nachholtermine bekannt gegeben werden. Bereits gekaufte Tickets behalten für die Nachholtermine ihre Gültigkeit oder können an der Vorverkaufsstelle zurückgegeben werden, an der sie erworben wurden. (APA)