Von Silvana Resch

Innsbruck – „Pa’lante“, ruft Alynda Segarra mit ihrem Bandprojekt Hurray for the Riff Raff all den gesellschaftlichen Außenseitern zu. „Pa’lante“ bedeutet so viel wie „vorwärts“, „weiter“, ein Ausdruck, wie ihn ihre puerto-ricanischen Landsleute gerne verwenden. „Pa’lante“ war zudem der Name einer Zeitung der Young Lords, einer radikalen puertoricanische Bürgerrechtsbewegung im New York der 1970er-Jahre. Es ist also weniger eine Durchhalteparole, sondern ein Aufruf zur Selbstermächtigung, wenn Segarra im letzten Drittel der gleichnamigen Pianoballade ihre Vorfahren und all jene, die um ihr tägliches Überleben und die Würde kämpfen, dazu auffordert: „Seid jemand!“

Ihr Selbstwertgefühl hat sich die Songwriterin und Sängerin selbst hart erarbeiten müssen. Mit 17 Jahren ist Segarra von der New Yorker Bronx ausgerissen, wo sie bei einer Tante lebte, und mit einer Gruppe Gleichaltriger auf Güterzügen quer durch die USA getrampt. Mit Banjo und Waschbrett schlug sie sich auf den Straßen durch, in New Orleans ließ sie sich schließlich nieder.

Mit ihrem nunmehr sechsten Studioalbum „The Navigator“ ist Segarra nun die Reise zurück zu ihren eigenen Wurzeln angetreten. Für ihre Herkunft hatte sie sich lange insgeheim geschämt, wie die Songwriterin derzeit in Radio- und Zeitungsinterviews einräumt. Mit ihrem rockigen und poetischen Album „The Navigator“ ist der 29-Jährigen endgültig der Durchbruch gelungen. Segarras spannende und starke, politische Stimme war bereits mit dem Vorgänger „Small Town Heroes“ (2014) weit über die Folk- und Countryszene hi­naus aufgefallen.

Auch auf der Anti-Trump-Benefiz-Compilation „Our First 100 Days“, die sämtliche namhafte Indie-Künstler versammelt, veröffentlichte Segarra unlängst die Akustik-Nummer „Everybody Knows“. Ein Song, den sie 2013 in Erinnerung an den 17-jährigen afroamerikanischen Schüler Trayvon Martin geschrieben hatte, der von einem Nachbarschaftswachmann erschossen wurde.

Auf „The Navigator“ haben Hurray for the Riff Raff nun ihren Sound um lateinamerikanische Einflüsse erweitert. Mit puerto-ricanischer Perkussion wird etwa im zornigen Proteststück „Rican Beach“ aufgefahren, darin wird Trumps Mauerbau angeprangert – aber auch die Apathie seiner Gegner.

Was es bedeutet, seine alte Heimat zu verlieren und in der neuen keine Wurzeln schlagen zu können – Stichwort Gentrifizierung –, was es heißt, über Generationen hinweg vom amerikanischen Traum ausgeschlossen zu sein, das verhandelt Segarra auf „The Navigator“ in widerständigerr, ergreifender Art und Weise. Wenn es schon nicht vorangeht, so geht es doch vorwärts. Pa’lante!