Von Silvana Resch

Innsbruck – Britney Spears hat Hausverbot, auf Courtney Love wartet – ebenso wie auf Lindsay Lohan – eine hohe offene Rechnung. Fotograf Helmut Newton starb an einem Herzinfarkt, als er mit seinem Cabrio gerade das Hotel verlassen wollte, Schauspieler John Belushi erlag in Bungalow Nummer drei einer Überdosis Heroin und Kokain. Der mittlerweile cleane deutsche Popliterat Benjamin Stuckrad-Barre hat sich hier indes seine Drogen-Nahtod­erfahrungen mit „Panikherz“ von der Seele geschrieben. Die Promi-Klatsch-und-Tratsch-Liste ließe sich noch lange fortsetzen, das Hotel Chateau Marmont in Los Angeles ist in der Popkultur fest verankert – ein sagenumwobenes Symbol für Hollywood-Glamour und -Glitzer. In diesem einem französischen Loireschloss nachempfundenen Gemäuer wurden Filme gedreht, auch Songs wurden über das Chateau Marmont geschrieben.

Mit ihrem eleganten Liederzyklus „Room 29“ widmen sich auch Britpop-Ikone Jarvis Cocker und Pianist und Komponist Chilly Gonzales der berüchtigten Luxusabsteige. Cocker, der nicht zuletzt durch seinen Pulp-Hit „Common People“ als Experte für Dekadenz an der Grenze zum Lachhaften gilt, war an eingangs erwähnter Trivia wenig interessiert. Die Stechpalmen wollen hier einfach nicht wachsen, das Klima ist zu trocken, merkt er im titelgebenden Track „Room 29“ nüchtern an: „This whole place is built on a lie“ – doch was für eine unterhaltsame, alles überstrahlende Lüge das ist! Abseits der Leinwand und hinter der Fassade wartet jedoch die Einsamkeit, die sich mit der Verzweiflung bettet. Mit dem Konzeptalbum spürt Cocker der Geschichte von Zimmer 29, in dem ein Flügel steht, auf wenig romantisierende Art und Weise nach. Der bizarre US-Milliardär Howard Hughes hat sich hier etwa mit Hollywood-Stars vergnügt, wie Filmhistoriker David Thomson im Stück „Howard Hughes under the Microscope“ berichtet. Hughes hat nicht nur unermesslich viel Geld besessen, sondern auch unermesslich viele Schauspielerinnen verschlissen. Das Glück hat er nicht gefunden, seine Liebe galt Flugmaschinen.

Live inszenieren die beiden Dandys Cocker und Gonzales ihren hinreißend spöttischen Liederzyklus in einer Mischung aus Musik, Theater und Filmabend. Zu sehen im Rahmen des Arte Concert Festivals am Freitag ab 22.50 Uhr (Arte).