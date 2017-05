Von Silvana Resch

Innsbruck – Die Steiermark hat Georg Altziebler mit seinem Projekt Son of the Velvet Rat (SotVR) musikalisch weit hinter sich gelassen. In Kalifornien, wo der Songwriter mit seiner Frau und Mitmusikerin Heike Binder einen Großteil des Jahres lebt, hat er auch künstlerisch Wurzeln geschlagen. Und nicht nur die US-Kritik zeigt sich begeistert; Lucinda Williams, Königin des alternativen Country, war hingerissen, als sie die Band zum ersten Mal spielen hörte. Der talentierte Songwriter Altziebler, ausgestattet mit einer rauen Stimme, erinnere sie an Bob Dylan, Nick Drake und Mark Lanegan, gab Williams in einem Interview zu Protokoll. Die große Singer/Songwriterin adelte das 2011er-SotVR-Album „Red Chamber Room“ zudem mit ihrer nicht minder rauen Stimme.

Prominente Gäste hat Son of the Velvet Rat auch auf seinem neuem Album „Dorado“ versammelt. Folk-Sängerin Victoria Williams ist etwa im sehnsuchtsschweren „Blood Red Shoes“ zu hören, dunkle Wolken ziehen da vor dem geistigen Auge in Zeitraffer über den Himmel. Zwischen Folk-Noir, Country und Blues liefert „Dorado“ bestrickend melancholische Momentaufnahmen. Son of the Velvet Rat hat weiter an seiner zeitlosen Musik gefeilt, das neue Album handelt vom Unterwegs-Sein, die Weite und spröde Schönheit der kalifornischen Wüste ist dabei miteingeflossen.

Es brauche wohl einen Ausländer, um die spezielle Alchemie der zunehmend verwirrten amerikanischen Nation neu zu definieren, wird der mehrfach Grammy-gekrönte Produzent Joe Henry in den Liner Notes zu „Dorado“ zitiert. Henry, der bereits zu Lebzeiten Legendenstatus genießt, führte Regie beim neuen Son of the Velvet Rat-Album, das in nur wenigen Tagen eingespielt wurde.

Beinahe beschwingt gibt sich Altziebler diesmal in Songs wie „Surfer Joe“, die dunkle Poesie von „Dorado“ erfährt dadurch reizvolle Schattierungen. Live stellt der Singer/Songwriter sein neues Album in voller Bandbesetzung am Samstag in Wörgl vor (Astnersaal, 21 Uhr).

Ein Pflichttermin für Folkfans ist auch der Auftritt des umtriebigen US-Liedermachers Rod McDonald, der heute Abend in den Innsbrucker Viadukt-Bögen spielt. (Café Brennpunkt, 20 Uhr). Obwohl der Songwriter in den 1980er-Jahren eine zentrale Figur im Folk-Revival in Greenwich Village war, dem New Yorker Künstler- und Szeneviertel, gilt er noch immer als Geheimtipp. Neben seinen eigenen poetischen Songs wird McDonald auch Dylan- und Cohen-Klassiker interpretieren.