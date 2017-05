Innsbruck – „Genreschubladenkrämerseelen“: Ein hübsches Wort haben sich die Macher des Innsbrucker Heart of Noise Festivals da ausgedacht, um das zu benennen, was sie zu füttern tunlichst vermeiden wollen. Genres? Schubladen? Sind für Stefan Meister und Chris Koubek höchstens dazu da, um ausgekehrt bzw. -geschüttelt zu werden. Auf dass sich der Blick bzw. das Ohr nicht zuerst auf die jeweiligen Etiketten und, so Meister, damit verbundenen Vermarktungsstrategien richte, sondern auf das, was da tatsächlich „knallt, kracht, dröhnt, singt, tönt, kratzt und herzschlägt“.

Allerdings braucht es halt auch für das von Genres und „Kulturmainstream“ aller­unabhängigste Festival eine Überschrift. Und was eignet sich da besser als „Pop“ – sprachliches Passepartout für alles. Oder nichts.

„Pop Life“ steht nun also über dem Heart of Noise Festival 2017 geschrieben. Wer darin eine Anleihe beim 2016 verstorbenen Prince erkennen will, liegt nicht falsch.

Das 2011 gegründete Festival hat in Westösterreich einen Pflock für musikalische Avantgarden eingeschlagen. Mit Erfolg. Letztes Jahr sei man ausverkauft gewesen, sagen die Heart-of-Noise-Gründer, rund ein Drittel des Publikums komme von außerhalb, zum Beispiel aus Italien. Mit der Programmierung wolle man sich ganz dicht am Puls aktueller Produktion bewegen, sprich: „Künstler einladen, die in letzter Zeit eine herausragende Produktion vorgelegt haben“, sagt Koubek. Dafür nimmt man auch die Tatsache in Kauf, dass einer der Headliner erst genannt werden darf, nachdem er auf einem großen Festival in Ostösterreich aufgetreten ist. Es gibt bis dahin genug andere Künstler anzupreisen: Jenny Hval gehört dazu. „Pop-Feminismus“ wurde mehr als einmal genannt, was die norwegische Sängerin und Klangkünstlerin auf ihre Platten presst und in ihren Performances an den Tag legt. Man kann das bei ihrem Auftritt in Innsbruck überprüfen. Ebenfalls bei Heart of Noise zu Gast sind der New Yorker Komponist und Performer William Basinski, der mit „A Shadow in Time“ eine Hommage an David Bowie geschaffen hat, Transgender-Ikone Genesis P-Orridge mit Psychic TV, Monolake, Fennesz und Arve Henriksen oder der Kairoer Musiker Islam Chipsy mit seiner Band E.E.K.: Stars des ägyptischen Straßenpop, die mit ihrer elektronisch-infernalischen Version der traditionellen Hochzeitsmusik Chaabi als Naturgewalt beschrieben werden. Das Horchen über gewohnte Regionen hinaus hat beim diesjährigen Heart of Noise Festival zu einem kleinen Ägypten-Schwerpunkt geführt: Mit Nadah El Shazly, Ola Saad und Bosaina bespielen am Sonntag, 4. Juni, gleich drei Klangkünstlerinnen hintereinander den Musikpavillon im Hofgarten. Abgesehen von Ausflügen auf die Dachterrasse des Adlers, u. a. mit dem Tiroler Restless Leg Syndrome, bleibt auch heuer das Treibhaus die Festival-Homebase. Für die Zukunft hoffen Meister und Koubek weiterhin, dass sie im Haus der Musik eine dauerhafte Heimstatt bekommen werden. (jel)