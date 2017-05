Von Ursula Strohal

Hall – Das Salzlager mit seinen himmelhohen, rohen Säulen, dieser genuin theatralische Raum, bleibt im Dunkel, als der erste Flötenton erklingt. Das Solo (Sylvie Lacroix) verführt mystisch, aber es ist mit „Autostrada prima di Babilonia“ übertitelt und man darf ihm programmatisch folgen, die Musik der Autobahn hören, darf, auch amüsiert, „erleben“. Sieben Stücke sind an diesem Abend des Osterfestivals angesetzt. Ein Klavierstück (Mathilde Hoursiiangou) aus den Notturni Crudele, dessen eisern hämmernde Heftigkeit plötzlich an Markus Hinterhäusers Gubaldulina-Abend an genau demselben Ort denken lässt, ein Notturno zu scheinbarer Beruhigung, ein haarsträubend virtuoses Geigen-Capriccio (grandios: Ivana Pristasová) mit allen Zumutungen der Gattung, die sich den tradierten Formen widersetzt.

Das passt zum Komponisten, dem aus Palermo gebürtigen Salvatore Sciarrino, der am 4. April 70 Jahre alt geworden ist. Einer, der stolz darauf ist, kein Konservatorium besucht zu haben (dann aber doch seine Lehrer hatte), der sich, mit starkem Bezug zur Musikgeschichte, Dogmen widersetzte und eine neue Klangsprache erfand. Der Solostücke, Kammermusik und Opern verfasste („Luci mie traditrici“ erklang in einer szenischen Aufführung in Tirol erstmals 2002 bei den Erler Festspielen), Theaterleiter war, unterrichtete und bis heute eine der faszinierendsten Persönlichkeiten der Gegenwartsmusik ist.

Im Wechsel von Ton und Stille, im Raffinement der Klangfarbenmischung, im Leisen, Wehenden, Leichten und Lichten, den Leerstellen, dem Ätherischen, Transparenten und Räumlichen liegt ein bezwingender Zauber. Organisch nennt Sciarrino seine Musik und sie ist es. Auch das Quintett und die Trios im Salzlager, in denen der Cellist Roland Schueler und der Klarinettist Walter Seebacher die genannten Solisten zum Ensemble Phace ergänzten, machten es erlebbar.

Von Sciarrino lernt man das Flüstern der Pausen und die Stille der Klänge, Rüstzeug auch für die Musiksprache Morton Feldmans. Er ist der Magier vielstündiger Versenkung, betupft mit wenigen Tönen. Zum Raum wird hier die Zeit. Nur 30 Minuten dauert sein Stück „Why patterns?“, mit dem dieser Abend gerundet wurde, besetzt mit Flöte (auch Altflöte, Bassflöte), Glockenspiel (Berndt Thurner) und Klavier (Celesta), verteilt im großen Raum. Ein Lehrstück, um Mechanismen im Lauf der Dinge zu erkennen. Wie Auseinanderliegendes sich treffen kann, durch ein drittes wieder getrennt, wie man gelassen oder suchend zuhört, die Pausen als Leerstellen oder erfüllt wahrnimmt und anderes mehr. Die ganz vorzüglichen Musiker von Phace verstanden auch hier, in der äußerlichen Kargheit die Fülle zu vermitteln.